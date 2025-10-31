Milanović podijelio dojmove o susretu s Lavom: 'Nije to regrutacija za talent show'

'ON JE DRUKČIJI' /

Predsjednik Zoran Milanović susreo se s papom Lavom XIV. u privatnoj audijenciji i pozvao ga da posjeti Hrvatsku. Milanović je kod pape stigao sa suprugom Sanjom Musić Milanović.

Hrvatski predsjednik papi je darovao Misal po zakonu rimskoga dvora iz 1483., prvu hrvatsku tiskanu knjigu. Tijekom dana posjetio je i Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima, gdje se susreo s hrvatskim studentima katoličkih sveučilišta u Rimu.

Na kraju sastanka predsjednik i njegova supruga pozdravili su se s papom. A Lav je sam spomenuo posjet Hrvatskoj. "Nadam se da ću Vas vidjeti u Hrvatskoj", kazao je papa, na što je Sanja Musić Milanović odgovorila: "Ja se, također, nadam da ću Vas vidjeti u Hrvatskoj".

'To je papa, nije regrutacija za talent show'

Na pitanje kako je papa reagirao na poziv u Hrvatsku predsjednik Milanović je kazao: "To je papa. Nije to regrutacija za talent show, nećete nikad čuti od pape 'evo, dolazim, nema frke'. Reagirao je dobro. Mislim da će doći."

"Zasad mi se čini da je ovo papa koji se neće baviti politikom na način kojim su to ponekad, u nekim situacijama, znali činiti njegovi prethodnici. Ne držim to pogrešnim. Mislim da je on drukčiji, to je moj dojam", kazao je Milanović. Uživo iz Vatikana javio se Mario Jurič, više doznajte u prilogu.