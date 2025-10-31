Sanja Musić Milanović pazila je na svaki detalj: Kod pape Lava XIV. došla u elegantnom izdanju

Predsjednik Zoran Milanović (59) u službenom je posjetu Svetoj Stolici. Zajedno sa suprugom Sanjom Musić Milanović u privatnu audijenciju primio ih je papa Lav XIV. Za svečanu audijenciju u Vatikanu, Prva dama Hrvatske Sanja Musić Milanović (56) odabrala je modnu kombinaciju koja savršeno spaja eleganciju, skromnost i osobni stil. Njezin klasični kostim, sastavljen od strukiranog sakoa i lepršave maksi suknje u tamnoj nijansi, istaknuo je profinjenost i dostojanstvo koje ovakva prigoda zahtijeva.

Foto: Vatican Media Handout/zuma Press/profimedia

Tamni tonovi dodatno su naglasili njezinu figuru, a cijeli je dojam zadržao potrebnu dozu ozbiljnosti i suzdržanosti, što je u skladu s protokolom audijencije kod pape. Kombinaciju je upotpunila crnim najlonkama i elegantnim salonkama s umjereno visokom potpeticom, dok je broš, diskretan, ali efektan detalj, unio dozu ženstvenosti i osobnog pečata.

Foto: Vatican Media/catholic Press Photo/ipa-agency.net/shutterstock Editorial/profimedia

Prema protokolu, žene prilikom audijencije kod pape trebaju birati decentne odjevne kombinacije u tamnim bojama, sa zatvorenim krojevima i dugim suknjama ili haljinama. Ramena i ruke pritom moraju biti pokriveni, a jedini dopušteni modni dodaci su oni suptilni i nenametljivi, poput nakita ili broša, koji ne narušavaju dostojanstven izgled.

Sanja Musić Milanović i ovoga je puta pokazala kako savršeno razumije važnost svakog detalja. Njezin promišljen izbor odjeće odražava poštovanje prema prigodi, ali i dosljednost vlastitom stilu – sofisticiranom, odmjerenom i prepoznatljivom.

Inače, predsjednik Milanović Papi je darovao Misal, prvu hrvatsku tiskanu knjigu i pozvao ga u Hrvatsku.

