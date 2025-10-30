Tisućljetna maslina iz Kaštela dala rekordan urod: 'Takvo nešto ne postoji u svijetu...'

U Kaštel Štafiliću obrana je maslina stara više od 1500 godina. Zbog svoje starosti i jedinstvenosti ona je zaštićeni spomenik prirode. Berača nije nedostajalo, a ovogodišnji urod rekordan.

Baka maslina kako joj tepaju kaštelani, dobro je rodila. No, kad se udruže brojne ruke- plodovi se brzo beru. Učenici osnovne i srednje škole iz Kaštela s užitkom su prionuli poslu.

Luce Klarić, učenica 2. razreda OŠ Bijaći: "Ovo mi je drugi put da berem staru maslinu i nije mi teško". Josip Grgić, učenik 2 razreda OŠ Bijaći objašnjava svoj zadatak: "Moramo skupljat masline s poda, a oni s onim strojevima rade da nam padaju masline".

Spektakularan primjer

Zbog svoje procijenjene starosti od 1500 godina, ali i jedinstvene genetike stara maslina je zaštićeni spomenik prirode.

Tonči Burić, predsjednik Udruge Bijaći nam kaže: "Ona je procijenjena kao neka miješana vrsta koja danas nema srodnika, bar tako su DNK analize pokazale. A ulje, ona je vječna. Rezidbom se stalno obnavlja".

Tatjana Klepo, profesorica na Agromediteranskom fakultetu Sveučilišta u Splitu dodaje: "Zaštićena je prvenstveno zbog svoje starosti kako vidite promjer njenog debla je spektakularan i seže do deset metra. Takvih primjera u Hrvatskoj i šire je jako malo."

Rekordan urod

Uz dobro održavanje ove godine dala je rekordan urod- negdje oko 300 kilograma. Profesorica Klepo objašnjava zašto ne daje puno ulja: "S obzirom na to da je ovo divlja maslina i kako takva jedinstvena u cijelom svijetu ne postoji ni jedan sličan njoj, bar po dosadašnjim analizama, randmani se kreću niže nego kod kultiviranih maslina, tako da nekih 10 posto možemo očekivati, to bi u konačnici bilo 30 tak kilograma ulja".

O staroj maslini brine udruga Bijaći, a čini se da rade dobar posao. Ivan Vicenco Pensa, maslinar iz Kaštel Lukšića pohvalio je trud oko stare masline: "Svake godine što daje plodove to je struka, stručno rezanje, stručna briga o toj maslini koja može pokazati svima nama da se može u pravilnu njegu i trud doći do nekih rezultata".

Nakon berbe slijedi i marenda koju su pripremili učenici srednje škole Braće Radić. Berači neće kako je to običaj dobiti ulje za svoj trud.

Tonči Burić kaže ulja je malo: "Ulje se dijeli na dva načina dio ide crkvenim župama za obrede a dio se pakira u staklene balzamarije po uzore na rimske pa se prodaje kao suvenir ili dijeli se dijeli gostima i delegacijama koje dolaze u grad". Za staru maslinu nema straha, uvijek će se naći dobrovoljaca da je oberu. A ona iz godine u godinu rađa, bez obzira na svoju poznu dob.