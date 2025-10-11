Manje je maslina, ali više ulja... Bili smo na berbi u Pakoštanima: 'Kvaliteta će biti bolja'

Manje je maslina, ali više ulja - kažu maslinari iz Pakoštana koji su ove godine ranije krenuli s berbom. Nakon što su prošle godine masline obilato rodile, ali se u njima nije sintetiziralo dovoljno ulja, ove su godine randmani puno bolji.

Masline su ove godine ranije dozrele, pa je u Pakoštanima krenula berba još prije tjedan dana. Količina ploda je u odnosu na prošlu godinu manja, ali je u njima dvostruko više ulja nego lani.

"Randmani su ove godine kod nas bili točno duplo bolji nego prošle godine. Sad smo na 14 posto, a prva berba prošle godine je bila 7, druga 8 posto", kaže poznati maslinar iz Pakoštana Ante Vulin i pojašnjava još jednom kako je randman postotak ulja u plodu.

Za razliku od njega koji ima više vrsta maslina, pa nije zabrinut niti za količinu, njegov prijatelj Željko ima samo oblice, koje su lani izdašno rodile, pa ih je ove godine očekivano manje.

"U odnosu na prošlu godinu urod je za negdje 30 do 40 posto niži. Tako da se ja nadam da će kvaliteta ulja biti puno bolja. Količinski, u kilama manje, ali u litrama više. Prošle godine smo imali negdje oko 10-11 posto, a ove godine. Vjerujem da će biti od 13 do 15 posto", kaže Željko Benđer. On još nije započeo s berbom svojih 60-ak stabala, ali planira ih obrati idući tjedan.

Problem su napravile maslinove mušice

To znači da za litru ulja ove godine treba oko sedam-osam kilograma maslina. Uljara iz Pakoštana povećala je kapacitet prerade jer se fokus s količine ulja odavno prebacio na kvalitetu. Ubrane masline ne smiju čekati, nego se odmah prerađuju.

"Od 2005. kad je uljara otvorena, onda smo bili nekakvu tonu na sat, tona i po, pa dvi, a sad smo s dvi na četiri digli kapacitet znači da je trend nasta da se sve oće šta prije napravit", kaže vlasnik uljare Mate Ivas čiji se strojevi tek zagrijavaju.

I on potvrđuje kako su maslinari zadovoljni, a u dijelu maslinika problem su napravile jedino maslinove mušice: "Mušica koja je ubola maslinu i stavila ličinku unutra. Nasta je crv koji se hrani s mesom iz masline i sad je pitanje odmah brati ili ne brati. Ljudi kažu: „Ja neću, ne volim zelene, ja ću čekat da sazrije..." i dok se čeka, dogode se ove stvari. Crv će je pojest.

Zemljište bi trebalo preorati da zimska hladnoća ubije ličinke mušice koje nastoje prezimiti u površinskom sloju zemlje. A Ante je masline i dodatno zaštitio u vrijeme cvatnje i mjesec dana prije berbe.

"U zadnje vrijeme sam počeo koristiti drvni destilat. To je nus proizvod proizvodnje drvenog ugljena. Taj proizvod je ustvari repelent. On nije otrov, on svojim mirisom i okusom odbija mušicu sa ploda", kaže Vulin o potpuno ekološkom sredtvu.

Da višestruko nagrađivani maslinar zna što radi, dokaz je stigao iz New Yorka. Uz zlato s najcjenjenijeg svjetskog natjecanja, dobio je i medalju za šampiona izvrsnosti kakvu je dobilo tek 11 uljara iz cijelog svijeta, a od toga su čak četvorica iz Hrvatske