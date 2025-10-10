Bili smo u maloj drugačijoj berbi maslina na Braču: Ekipu vodio proslavljena NBA zvijezda

BORBA ZA MEDALJU /

Na drugom kraju Hrvatske na Braču počelo je osmo svjetsko prvenstvo u branju maslina. U masliniku sv. Josipa iznad Postira jutros se okupilo 12 timova.

Nakon 45 minuta uzbudljive akcije, najpunije zelenim plodovima činile su se kašete branitelja naslova svjetskih prvaka, Litavaca, Francuza i Finaca.

Za mjesto na postolju mogla bi konkurirati i ekipa hrvatskih zvijezda, među kojima je dr. Ivica Lukšić, ravnatelj KBC-a Dubrava i proslavljeni košarkaš Dino Rađa. Službeni rezultati i novi svjetski prvak bit će objavljeni na svečanom proglašenju sutra navečer.

Maslina i dalmatinski čovjek

Sudjelovanje na ovakvim natjecanjima je doživljaj, ali i izazov. A poslužilo je i lijepo vrijeme. Direktorica Turističke zajednice Splitsko dalmatinske županije Ivana Vladović komentirala je da joj ovo prva godina otkako sudjeluje na ovom natjecanju.

'Kad uzmete u obzir da je kapetan našeg tima Dino Rađa, a da je tu i ravnatelj bolnice KBC-a Dubrava, gospodin Ivo Lukšić i naša sjajna slikarica Tisja Kljaković Braić onda ponos je još veći biti dio ove priče, pokazati da je Dalmacija atraktivna cijele godine, a da je ipak najljepše od svega toga naš način života. Brat masline je duboko u našoj srži, duboko u dalmatinskom čovjeku. Pokazati ovako nešto na ovom prekrasnom danu, nema većeg zadovoljstva', rekla je Vladović. Više pogledajte u prilogu