Drama zbog 'helikopterskih roditelja': Zagrebački fakulteti poslali apel tatama i mamama

Neki roditelji teško se mire s time da su im djeca odrasla pa pokušavaju rješavati njihove probleme i na fakultetu. Zbog toga su zagrebački fakulteti zamolili roditelje da se ne miješaju.

Dolaze na upise i konzultacije, opravdavaju izostanke i moljakaju za više ocjene i to ne u školi nego na fakultetu! Zato su zagrebački Stomatološki i Fakultet političkih znanosti poslali apel – dragi roditelji, pustite djecu da odrastu!

"Naši studenti nakon šest godina postaju doktori dentalne medicine, očekuje se da budu kompetentni i pružaju najvišu razinu stomatološke skrbi. Ako mi dozvolimo roditeljima da pomažu djeci u trenucima kada im to nije potrebno s obzirom na to da su punoljetni, onda narušavamo sve što radimo", kaže Marin Vodanović, dekan Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Podrška na pravoj razini

Slična iskustva dijeli i Ivančica Ternjej, dekanica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta: "Jesu li položili ispite, jesu li odslušali godinu i upisali novu? Nažalost, takve podatke ne možemo davati roditeljima. Njihova djeca su odrasli ljudi i moraju se nositi s posljedicama vlastitog studiranja, bilo da su uspješni ili manje uspješni".

Rektor Sveučilišta u Zagrebu, Stjepan Lakušić, ističe kako studiranje donosi prepreke koje studenti moraju naučiti sami savladavati: "Kad naiđete na prepreku, nije razlog za odustajanje, već treba pronaći rješenje, bilo kroz razgovor s prodekanima, dekanom ili, u težim slučajevima, sa mnom kao rektorom".

Podrška roditelja je važna, ali prema studentima i fakultetskim dužnosnicima, ta podrška treba biti na pravoj razini. "Fale mi moji doma, naravno, ali njihovu podršku imam u osobnom životu. Čujemo se svakodnevno i jedva čekam ponovno doći kući, ali da ih sada uključujem u fakultetske stvari, to ne bih voljela", kaže Asja Hebib, studentica prve godine Fakulteta političkih znanosti. Slično razmišlja i Margareta Jelinčić, studentica pete godine: "Punoljetan si, možeš sve sam. Jedino ako je stvar potpore, to mi je onda OK".

Naglasak na samostalnosti

Predsjednik Studentskog zbora Fakulteta političkih znanosti, Damir Lelas, objašnjava: "Treba studentima objasniti da je ovo njihov samostalni život. Oni su punoljetne osobe koje su samostalno upisale fakultet na temelju svoje volje i sada se moraju same nositi s fakultetskim problemima".

Mnogi studenti slažu se da je studij važno poglavlje u kojem uče biti samostalniji. "Moja mama nije ni znala kad su mi upisi. Nije ju zanimalo toliko, samo joj je bitno da sam se upisala", kaže Nika Milković, studentica prve godine Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.

Helikopterski roditelji

U savjetovalištu za studente upozoravaju na tzv. "helikopterske roditelje" – one koji neprekidno lebde nad svojom djecom. Iako imaju najbolje namjere, takav pristup šalje djetetu poruku da nije sposobno samo, što dodatno povećava pritisak.

"Kad je cijela obitelj uključena u studiranje, svaki pad na ispitu postaje razočarenje ne samo za studenta, nego i za cijelu obitelj. Roditeljima treba reći: 'Možda nisam ispunio vaša očekivanja'", poručuje Bruno Bencarić, savjetnik u Savjetovalištu za studente Sveučilišta u Zagrebu.

Na kraju, iako je roditeljska briga nezamjenjiva, ponekad je najveći izraz ljubavi pustiti svoje već odraslo dijete da samo pogriješi, nauči i uspije.