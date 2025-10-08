Djeca su sve više ovisna i o ovome, pitali smo vas kako ih kontrolirate: Ovo su odgovori

KRENULA SEZONA /
Kesteni sve skuplji: Uvozni iz Italije, Grčke i Kine, ali sljemenski je najslađi!
Djeca su ovisna i o internetu. Čak 40 posto hrvatskih 13-godišnjaka na internetu provodi više od tri sata na dan!
Vikendom su brojke još gore. U to vrijeme tri sata na internetu provodi čak 62 posto djece. Istraživanje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i HT-a pokazalo je da djevojčice on-line vrijeme više troše na društvene mreže, a dječaci češće igraju videoigre. Uz sve to, među djecom su češći znakovi ovisničkog ponašanja pa teško prekidaju upotrebu uređaja, gube koncentraciju i razvijaju anksioznost ako nemaju pristup internetu.
U našoj rubrici na portalu pitali smo i vas: "Kako kontrolirate vrijeme koje djeca provode na internetu?".
U videu na vrhu članka pogledajte što ste nam odgovorili.