Francuska u političkoj krizi: Bivši veleposlanik o mogućim posljedicama za Europu

POČETAK KRAJA MACRONA?

Bizaran, novi zaplet na francuskoj političkoj sceni. Premijer koji je jučer dao ostavku danas počinje novi pokušaj pregovora o sastavljanju vlade.

Sébastien Lecornu odstupio je s funkcije samo 27 dana nakon što ga je imenovao francuski predsjednik Emmanuel Macron, a tek nekoliko sati nakon što je sastavio novu vladu. Odbili su je i saveznici i oporba, pa je time postala i najkraća vlada suvremene francuske povijesti. Macron mu je zadao novi zadatak da ipak održi pregovore o formiranju vlade, a rok je srijeda navečer.

Ovu situaciju u studiju RTL-a Danas komentirao je bivši veleposlanik u Parizu Mirko Galić.