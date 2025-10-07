Djevojčica lakše ozlijeđena kad su vrata u školi pala na nju, ravnatelj munjevito reagirao

ZA DLAKU IZBJEGNUTA TRAGEDIJA /

Poslije nastave učenici iz Biograda su se igrali na dvorišnim vratima svoje osnovne škole, penjala se na njih i klizali se s njima.

A onda su vrata ispala iz ležišta i pala na 10-godišnju djevojčicu. Tragedija je izbjegnuta, ali iz škole su iz predostrožnosti dali poskidati i druga vrata istog tipa.

Dječja igra u Biogradu umalo je završila kobno.

"Strašno! Ja nemam više tako malu djecu, ali evo stanujem slučajno pored škole i čujem, vidim. Mislim, nije u redu svakako", kaže Biograđanka Branka Pantić, a njezina sugrađanka Marina Pedisić dijeli zabrinutost roditelja: "Ne znam kako bi se osjećala da imam malo dite. Ne znam, stvarno. Baš sam o tome pričala s mužem kući... Meni je to katastrofa. Ne znam kako bi ga pustila u školu i što bi napravila."

Djevojčica je bila udaljena metar i pol od vrata napravljenih od pocinčanog lima teških oko 60 kilograma. Ožuljala su joj samo nogu, pa su ozlijede ipak lakše.