KEŠ ILI KARTICE? /

Pitali smo vas s koliko gotovine putujte preko granice, evo što ste nam priznali

Novi ulov carine i policije na istoku Hrvatske. Alžirac je na nezakonit način pokušao unijeti 22 tisuće i 555 eura u Hrvatsku. Kod mjesta Tovarnik prije četiri dana uhvatili su ga policijski, te carinski službenici mobilne vukovarske jedinice. Vozaču je izdan prekršajni nalog i izrečena novčana kazna od 7 tisuća i 500 eura. Platio je odmah dvije trećine - odnosno 5 tisuća eura.

A na Facebooku Net.hr-a pitali smo i vas: S koliko gotovine vi putujete preko granice?

7.10.2025.
18:43
RTL Danas
GotovinaKartično PlaćanjePolicija
