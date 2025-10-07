Ecija Ojdanić za MagNet otkriva: 'Nezavisno kazalište je brodić u nemirnom moru'

ISKRENO ZA MAGNET /

U novom izdanju RTL-ove emisije ''MagNet'' koju vodi Nikolina Pišek gostovala je glumica i poduzetnica Ecija Ojdanić. U hrvatskom glumištu malo je žena koje su istovremeno uspješne umjetnice i poduzetnice, a Ecija Ojdanić dokaz je da se te dvije uloge mogu itekako uspješno spojiti. Osim što je publika poznaje kao jednu od najangažiranijih domaćih glumica, Ecija već petnaest godina vodi vlastito kazalište Moruzgva, koje se iz malog nezavisnog projekta pretvorilo u prepoznatljivo ime na kazališnoj sceni.

Na pitanje voditeljice kako je biti poduzetnica i umjetnica, Ojdanić je kazala da je uzbudljivo i izazovno. Otkrila je da je kazalište dobilo taj naziv jer je u 'privatnom životu često koristila sintagmu rak samac i moruzgva i ispala je jedna savršena simbioza između predstave i publike'.

Poslovni izazovi

Usporedila je nezavisno kazalište u Hrvatskoj s brodićem u nemirnom moru. "Ali moruzgva dobro brodira u takvom moru", nadodala je i priznala da je u karijeri htjela odustati nebrojeno puta. Kao najveći izazov u poduzetništvu izdvojila je financiranje: „Mi živimo od prodaje naših predstava, ali zasad dobro ide.“ Na pitanje što sve obuhvaća posao ravnateljice nezavisnog kazališta, rekla je da to podrazumijeva izbor tekstova, autorskog tima i glumaca, ali i niz manje atraktivnih poslova: „Recimo, vozač, scenski radnik, psiholog… da ne nabrajam dalje.“, dodala je i otkrila najbizarniju situaciju koju je morala rješavati kao ravnateljica.

Misija Moruzgve

Na pitanje koji su daljnji planovi kazališta, Ecija Ojdanić kazala je da je planova jako puno. Prvi je premijera novog hita "Parazitska posla" 12. listopada u Gavelli s Ninom Violić u glavnoj ulozi, a nakon toga slijedi premijera "Umjetnička inteligencija" te mnogo drugih koje publika može pratiti na društvenim mrežama.