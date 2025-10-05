GOSTOVAO U EMISIJI MAGNET /

Arija Rizvić o poslu, modi i ljubavi: 'Zaruke su bile spontane u Lisabonu, a ostalo ću zadržati za sebe'

U ovotjednom izdanju RTL-ove emisije ''MagNet'', popularna voditeljica Nikolina Pišek ugostila je svestranu glumicu i redateljicu Ariju Rizvić. Iako je poznata po tome da svoj privatni život najčešće drži dalje od javnosti, ovoga puta pred kamerama je progovorila o temama koje rijetko dijeli s publikom.

Arija je otkrila detalje svojih poslovnih početaka, osim toga, dotaknula se i mode, a progovorila je i o ljubavi s partnerom, RTL-ovim voditeljem i urednikom Markom Vargekom. 

Što je sve Arija Rizvić otkrila u razgovoru s Nikolinom Pišek – pogledajte u prilogu. 

Ne propustite magazinsku emisiju RTL-a ! MagNet nedjeljom od 16 sati!

5.10.2025.
21:36
Hot.hr
MagnetNikolina PišekArija Rizvić
