Arija Rizvić o poslu, modi i ljubavi: 'Zaruke su bile spontane u Lisabonu, a ostalo ću zadržati za sebe'

RASKOŠNA PRODUKCIJA /
Posjetili smo set nove RTL-ove serije: 'Divlje pčele neće vas razočarati'
U ovotjednom izdanju RTL-ove emisije ''MagNet'', popularna voditeljica Nikolina Pišek ugostila je svestranu glumicu i redateljicu Ariju Rizvić. Iako je poznata po tome da svoj privatni život najčešće drži dalje od javnosti, ovoga puta pred kamerama je progovorila o temama koje rijetko dijeli s publikom.
Arija je otkrila detalje svojih poslovnih početaka, osim toga, dotaknula se i mode, a progovorila je i o ljubavi s partnerom, RTL-ovim voditeljem i urednikom Markom Vargekom.
Što je sve Arija Rizvić otkrila u razgovoru s Nikolinom Pišek – pogledajte u prilogu.
Ne propustite magazinsku emisiju RTL-a ! MagNet nedjeljom od 16 sati!