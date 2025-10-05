Zašto susjed poštar ne bi otišao korak dalje pa odgurao kontejner do Jakuševca ili sjeo za volan ZET-a?

DO 11 MRTAV PIJAN /

Poštar je nekad bio osoba bliska kao dobar susjed, a Hrvatska pošta sad je otišla korak dalje i vaš susjed će doista biti poštar. Ili ćete vi biti poštar vašem susjedu, kakogod. Uglavnom Hrvatska pošta nedostatak poštara odlučila je riješiti tako da u velikim stambenim zgradama u Zagrebu stanare zaposli kao svoje poštare.

Ali, kako nedostatak radnika ne muči samo Hrvatsku poštu nego i sve druge servisne službe pa bi se tako susjed poštar mogao zaposliti i kao komunalni radnik pa kad je već sišao razvrstati poštu, za 3 eura po satu mogao bi malo i pomesti ispred zgrade.

Ako slučajno ide prema Jakuševcu mogao bi usput odvesti i kontejner smeća, Čistoća plaća 50 centi po kilometru. Drugi susjed mogao bi ići po stanovima i očitavati brojila, dobio bi nešto i od HEP-a, a i svaki susjed bi ga rado počastio rakijicom. Do 11 je već mrtav pijan i svi sretni.

Ali zašto stati samo na stambenim zgradama, evo ZET muku muči s vozačima autobusa. Pa kad se autobus napuni putnicima, jedan od njih sjedne za volan i odveze liniju. Zna ljude, zna ulice, šta mu više treba.