Pakao na 'balkonu Triglava’! Lavina progutala planinare: Evo gdje su točno nestali Hrvati

MOĆNA PLANINA /

Vrh Tosc pod kojim je došlo do nesreće hrvatskih planinara koje je zarobila lavine - moćna je planina u središtu Julijskih Alpa u Triglav grupi vrhova. Mnogi planinari Tosc nazivaju „balkonom Triglava“ i to zbog pogleda koji se pruža s nadmorske visine od 2275 m No, nije sve tako bajkovito - teren je surov. Sjeverna strana padine je strma, gotovo okomita, dok je južna strana, kojom se uglavnom penju planinari, puno blaža.

I njome se neslužbeno, penjala skupina hrvastkih planinara. Odnosno spuštala kada ih je zahvatila lavina, a troje njih i zarobila. Ostali iz skupine sklonili su se u planinarskoj kući Vodnikov dom, oko 450 metara niže od vrha Tosc, od kuda su i pozvali pomoć.