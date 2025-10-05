U trenutku izjave za RTL o Hrvatima zarobljenima u lavini, helikopter slijeće i odnosi opremu spasiocima

Ispod vrha Tosca u Julijskim Alpama oko 10 sati ujutro pokrenula se lavina u kojoj je nestalo troje Hrvata.

U tijeku je velika akcija spašavanja u kojoj sudjeluju pripadnici slovenske Gorske službe. Sve se događa na planini Tosc u Julijskim Alpama. Zna se da je sedam hrvatskih planinara bilo u Vodnikovom domu u Velom Polju.

Četvero ih je ostalo tamo, a trojica nestalih su nastavili put unatoč lošim vremenskim uvjetima. I onda se na njih srušila snježna lavina.

Zahtjevni vremenski uvjeti

"Informacije su uvijek iste, tražimo trojicu. Nismo se još dokopali njih. Uvjeti su vrlo zahtjevni. Ima puno novog snijega i vjetra, radimo što najbolje možemo", rekao je za RTL Danas dopredsjednik slovenske gorske službe spašavanja, Miha Primc.

Istaknuo je i da će helikopter koji se uključio u potragu znatno pomoći spasiocima na terenu. U trenutku razgovora RTL-ove reporterke Ivane Ivande Rožić i Mihe Primca helikopter se i spustio iza njenih leđa i uzeo opremu koja je potrebna za spašavanje.

"Najveći problem na terenu sigurno je novi snijeg, preko 60 cm novog snijega", rekao je Primc.

Za Hrvate koji su ostali u Vodnikovom domu kaže da nisu ozlijeđeni.

"Ako bude nekakvih nevremena morat ćemo prekinuti potragu zbog sigurnosti naših spasioca, inače ćemo tragati do kasno u noć, kazao je Primc.

Na terenu se trenutačno nalazi oko 70 spasioca iz tri tima, među kojima ekipa sa psima i ekipa s dronovima.