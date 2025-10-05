Troje Hrvata nestalo je u lavini u Sloveniji! Helikopter ne može do njih

Ispod vrha Tosca u Julijskim Alpama oko 10 sati ujutro pokrenula se lavina koja je odnijela troje planinara, javlja 24ur. U tijeku je akcija spašavanja, a pozvani su policija i gorski spasioci. Prema prvim izvješćima, troje hrvatskih državljana vodi se kao nestalo nakon što su napustili grupu u Vodnikovom domu u Velom Polju.

Iz Policijske uprave Kranj za RTL su potvrdili kako su stradala tri Hrvata. "Spasilačke službe su krenule na teren, u grupi je bilo sedmero planinara dok ih je četvero ostalo u planinarskom domu", priopćila je policija. Zasad nije poznato zašto su se planinari podijelili u grupe.

Ključni događaji:

U Julijskim Alpama nestalo troje Hrvata

PU Kranj: U grupi je bilo sedmero planinara, četvero ostalo u planinarskom domu

Spasilačke službe na terenu

Helikopter ne može poletjeti zbog nevremena

Tri tima spasilaca u akciji

13.00 - Iz slovenske Gorske službe spašavanja potvrdili su da je akcija spašavanja trenutno u tijeku te da su na terenu tri tima spasilaca, javlja 24ur.

Aktivirani su gorski spasioci iz stanice GRS Bohinj i vodiči spasilačkih pasa GRZS-a. Intervencija se vodi iz prostorija GRS Bohinj. Zbog zahtjevnih uvjeta aktivirane su i stanice GRS Jesenice i GRS Radovljica.

„Uvjeti na terenu su trenutno vrlo izazovni: kiša, snijeg i povećana mogućnost lavina dodatno kompliciraju rad spasilaca. Vremenski uvjeti ne dopuštaju spašavanje helikopterom“, objavili su.

Nastavili put unatoč lošim vremenskim uvjetima

12.14 - Prema dosad poznatim informacijama, sedam hrvatskih državljana nalazilo se u Vodnikovom domu u Velom Polju. Četvero ih je ostalo tamo, dok su trojica nastavila put unatoč lošim vremenskim uvjetima. Navodno ih je odnijela lavina koja se aktivirala putem.

Spasilačka akcija je u tijeku, a interveniraju gorske službe spašavanja Radovljice, Bohinja i Jesenica, kao i policija. Helikopter trenutno ne može poletjeti zbog loših vremenskih uvjeta.

Policija će javnost o više informacija obavijestiti naknadno.

Izražena hladna fronta stigla je u Sloveniju u ranim jutarnjim satima, a snježna granica se već s najviših vrhova ponegdje u Gorenjskoj spustila na približno 800 metara nadmorske visine. Prema podacima Arsa, na Kredarici je do sada palo 25 centimetara svježeg snijega, na Zelenici 19 centimetara, na Vogelu 17 centimetara, na Vršiču 14 centimetara, a na Krvavcu 11 centimetara.

Tosc se nalazi u samom srcu Julijskih Alpa između Velikog Draškog vrha i Mišelj vrha. S vrha se pruža pogled prema Triglavu i na većinu okolnih vrhova oko Bohinja.