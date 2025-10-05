Od začina do šarenih jastuka i čaja... Bili smo u domu marokanske veleposlanice

BEZ PROTOKOLA /

Ako ste mislili da je Maroko daleko – varate se. Od pustinje i začina do šarenih jastuka i ceremonije čaja, sve to pronašli smo u Zagrebu, u domu veleposlanice Kraljevine Maroko. U najnovijem 'Bez protokola', Ivana Ivanda Rožić posjetila je Maroko, i to bez putovnice, samo uz osmijeh i šalicu čaja.

Marokanski čaj nije samo navika, već prava umjetnost. Veleposlanica Nour El Houda Marrakchi objašnjava: „Marokanski čaj, to je više od samog ispijanja čaja, to je ceremonija, okupljanje. Obično se čaj toči s visine kako bi se stvorili mjehurići na vrhu čaše. A svrha tih mjehurića, recimo kad pijete čaj vani, jest da spriječe pijesak da uđe u vašu šalicu.“

Veleposlanica je u Hrvatskoj neuobičajeno dugo, čak devet godina, što joj je omogućilo da zavoli našu opuštenost i klimu.

„Posljednjih devet godina nisu bile tako glatke kao što su mogle biti prije. Morate se sjetiti da smo imali covid i da je bio potres u Maroku. Dakle, pretpostavljam nije uobičajeno da veleposlanik ostane tako dugo u jednoj europskoj zemlji, ali dogodi se i drago mi je zbog toga. Nadam se da ste i vi zadovoljni.“ Veleposlanica planira ostati u Hrvatskoj koliko bude potrebno. „Da. Mislim, koliko god bude trebalo.“ Više doznajte u prilogu.