TRUMP SREDIŠNJE EUROPE /

Češka bira između Europe i nacionalizma: Populist Babiš mogao bi potpuno promijeniti smjer

U Češkoj je posljednji dan parlamentarnih izbora, itekako važnih za Europu. Prema dosadašnjim anketama na vlast se vraća stranka ANO populističkog milijardera i bivšeg premijera Andreja Babiša koji je u kampanji obećavao povećanje plaća, ali i smanjenje pomoći Ukrajini, odnosno zalaže se za odbacivanje politika Europske unije o migracijama i klimatskim promjenama te podržava zaštitu nacionalnog suvereniteta. Uspoređuju ga s američkim predsjednikom Trumpom, a Češku bi, prema analitičarima svojim stavovima, približio Mađarskoj i Slovačkoj.

 

4.10.2025.
16:57
RTL Danas
Andrej BabiščeškaIzbori
