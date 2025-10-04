Češka bira između Europe i nacionalizma: Populist Babiš mogao bi potpuno promijeniti smjer

TRUMP SREDIŠNJE EUROPE /

U Češkoj je posljednji dan parlamentarnih izbora, itekako važnih za Europu. Prema dosadašnjim anketama na vlast se vraća stranka ANO populističkog milijardera i bivšeg premijera Andreja Babiša koji je u kampanji obećavao povećanje plaća, ali i smanjenje pomoći Ukrajini, odnosno zalaže se za odbacivanje politika Europske unije o migracijama i klimatskim promjenama te podržava zaštitu nacionalnog suvereniteta. Uspoređuju ga s američkim predsjednikom Trumpom, a Češku bi, prema analitičarima svojim stavovima, približio Mađarskoj i Slovačkoj.