Ronilac otkrio potresne detalje tragedije kod Senja

Iz mora kod Senja izvučena je olupina automobila u kojem su u četvrtak poginule četiri osobe.

Riječ je o dva bračna para, turistima s Malte, koji su unajmili vozilo. Policija je priopćila da je vozač u četvrtak oko 16.30 sati u mjestu Bunici ulaskom u blagi zavoj izgubio nadzor nad vozilom, udario u dva zaštitna kamena stupa, nastavio se kretati izvan kolnika, a zatim sletio u provaliju od 70 metara i završio u moru.

Iako o tome ne želi govoriti - pomoć unesrećenima prvi je pokušao pružiti policajac iz Senja koji je, unatoč valovima i jakim strujama, bez razmišljanja skočio u more, ali nije im bilo spasa. Tijela su izronili djelatnici HGSS-a iz Gospića.