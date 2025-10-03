Dalić pozvao u reprezentaciju igrača kojeg 4 godine nije bilo među Vatrenima

OPA /

Zlatko Dalić aktivirao je predpoziv Domagoju Bradariću kojeg 4 godine nije bilo među Vatrenima. Lijevi bek Verone za 4 dana priključit će se nogometnoj reprezentaciji za utakmice protiv Češke i Gibraltara, u kvalifikacijama za SP 2026.

Inače, 25-godišnji Bradarić za Veronu je ove sezone upisao 5 nastupa i postigao 1 pogodak. Reprezentacija će se okupiti 6. listopada u Zagrebu gdje će se pripremati do putovanja u Češku 8. listopada.

Odmah nakon utakmice s Češkom, koja je zakazana za 9. listopada, Vatreni se vraćaju u Zagreb i odmah nastavljaju put za Varaždin gdje ih 12. listopada čeka susret s Gibraltarom.

