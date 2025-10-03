Dinamovci proslavili veliku pobjedu u Srbiji i u trenutku euforije otkrili kako im je bilo u Beogradu

Dinamo je u sklopu 2. kola Europske lige ostvario uvjerljivu pobjedu protiv Maccabija Tel Aviva, svladavši izraelskog predstavnika u četvrtak navečer s 1-3 na neutralnom terenu u Bačkoj Topoli, na modernoj TSC Areni. Trener zagrebačkih plavih Mario Kovačević bio je zadovoljan reakcijom svoje momčadi nakon početnog izjednačenja, a komentirao je i sam tok utakmice.

"Radimo, želimo pobjeđivati i lijepo je pobjeđivati. Igramo protiv ozbiljne momčadi, pravili su nam mnogo problema, u početku se nismo snalazili i tako su postigli lijepi gol, ali posebno me veseli reakcija nakon gola. Prvi gol, drugi je došao iz ljepše akcije, pokazalo se da smo momčad, kao što govorim, rastemo iz utakmice u utakmicu“, rekao je Kovačević na pressici poslije utakmice.

Iako su domaćini poveli u prvom dijelu, Plavi su vrlo brzo odgovorili i preokrenuli rezultat. Mateo Lisica izjednačio je na 1-1, a Dejan Ljubičić donio je prednost Dinamu golom iz još jedne lijepe akcije. Austrijski veznjak je zatim postavio konačan rezultat, potvrdivši sigurnu pobjedu svog tima.

"Gol smo zabili na vrijeme pa nismo strepili do zadnje sekunde i na kraju pobijedili. Lijepo je kad pobjedama spojimo hrvatsku i Europsku ligu. Još će sad reprezentativna pauza pa ćemo malo duže biti na vrhu, ha ha“, dodao je Kovačević, ističući kako se njegova momčad, uz odličnu igru u obrani i napadu, razvija iz utakmice u utakmicu. Igrali smo s golmanom, znali smo da ih možemo izmoriti tako kad napadnu. Gol smo zabili na vrijeme pa nismo strepili do zadnje sekunde i na kraju pobijedili", istaknuo je Mario Kovačević i dodao:

"Lijepo je kad pobjedama spojimo hrvatsku i Europsku ligu. Još će sad reprezentativna pauza pa ćemo malo duže biti na vrhu, ha ha. Nećemo poletjeti, neće biti lagano, putujemo cijelu večer i oko pet, pola šest smo u Zagrebu. Prvo Lokomotiva, a kad onda će već doći Europa nakon stanke.

Kroz cijelu su utakmicu mnogo vrtjeli loptu do zadnje linije, neumorno su kombinirali Nevistić, McKenna i Theophile-Catherine, a 'domaći' su izlazili visoko. Uspjeli su to 'modri' kazniti u tri navrata i zasluženo slavili na gostovanju pred stotinjak gledatelja. Prije toga su spavali u Beogradu i prošli put od dva sata.

"Nismo puno razmišljali o tome, u Beogradu smo imali zaštitu, osjećali smo se ugodno, jedino je put bio dalji. Htjeli smo iskoristiti neutralni teren, tako je kako je, ne dozvoljavam kukanje. Maccabi je imao post, svatko ima svoje probleme, vjerovao sam da smo bolja ekipa", bio je jasan Kovačević."

Trener je također pohvalio pojedince poput Ljubičića koji je nedavno bio na meti kritika navijača, ali je svojim zalaganjem zaslužio svoje mjesto među strijelcima.

"Mi smo momčad i, kad smo momčad, netko iskoči. Beljo protiv Fenera, protiv Slavena različiti strijelci, a sad Ljubičić koji je pretprio dosta 'galame' kod navijača. Puno pretrči, daje cijelog sebe i drago mi je da ga je sad nagradilo“, izjavio je Kovačević.

Dinamo je kroz cijelu utakmicu kontrolirao igru, a Maccabi je, unatoč velikom posjedu lopte, imao problema u napadu. Zadovoljstvo pobjedom bilo je očito, ali atmosfera nije bila onakva kakvu Dinamo očekuje u punim stadionima. Na stadionu TSC Arena, pred samo 100-ak gledatelja zbog odluke UEFA-e da ograniči kapacitet stadiona, izraelski prvak je poveo u 14. minuti golom Sayda Abu Farhija. Dinamo je u nastavku susreta okrenuo rezultat golovima Matea Lisice (16) i Dejana Ljubičića (19, 72).

"Čudno je, nogomet se igra zbog navijača, imamo mi navijača i u ovom kraju i žao mi je da ih nije moglo biti. Bila je korona nedavno, nadam se da se ovo neće ponavljati. Znam kolika bi nam bila podrška da su bili ovdje - rekao je Kovačević pa zaključio:

"Hoće li biti fešte na putu? Mislim da ipak spavanac, teško je bilo organizirati ovaj put. Može se popiti jedno, dva pića, da lakše zaspu. Svaka zadnja pobjeda je najslađa, idemo ovo proslaviti i vjerujem da će već u nedjelju biti sljedeća najslađa. Uvijek gledam prema naprijed."

Dinamo će sada, nakon pobjede, nastaviti put u Europskoj ligi s velikim optimizmom. Sljedeći izazov je domaća utakmica protiv Lokomotive, a Kovačević je najavio da će se momčad mijenjati kako bi svi igrači dobili priliku.

