Nekada manekenka, danas uspješna poduzetnica: Partnerica Zlatana Ibrahimovića zarađuje milijune

Nekada manekenka, danas uspješna poduzetnica: Partnerica Zlatana Ibrahimovića zarađuje milijune
Foto: Profimedia
Helena Seger i Zlatan Ibrahimović su zajedno od 2002. godine i imaju dvojicu sinova, Maximiliana i Vincenta.
Švedski nogometaš Zlatan Ibrahimović danas slavi svoj 44. rođendan, a nikada nije krio koliko mu je u karijeri značila podrška obitelji, a na prvom mjestu partnerice Helene Seger, s kojom dijeli život već više od dva desetljeća. Iako svoj privatni život ljubomorno čuvaju od očiju javnosti, Helena i Zlatan dokazali su da je njihova ljubav jača od svih sitnih trzavica i priča o nevjeri.

3.10.2025.
5:50
