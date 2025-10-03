Nekada manekenka, danas uspješna poduzetnica: Partnerica Zlatana Ibrahimovića zarađuje milijune

Švedski nogometaš Zlatan Ibrahimović danas slavi svoj 44. rođendan, a nikada nije krio koliko mu je u karijeri značila podrška obitelji, a na prvom mjestu partnerice Helene Seger, s kojom dijeli život već više od dva desetljeća. Iako svoj privatni život ljubomorno čuvaju od očiju javnosti, Helena i Zlatan dokazali su da je njihova ljubav jača od svih sitnih trzavica i priča o nevjeri.