Armada poslala snažnu poruku na dalekom gostovanju, pokazali što misle o novom europskom kiksu

Armenski prvak Noah pobijedio je aktualnog hrvatskog prvaka Rijeku s 1-0 (1-0) u utakmici prvog kola nogometne Konferencijske lige, odigranoj u četvrtak u Erevanu na stadionu Vazgen Sargsjan.

Strijelac pobjedničkog pogotka bio je bosansko-hercegovački napadač Nardin Mulahusejnović već u 6. minuti. Rijeka je od 29. minute ostala s desetoricom igrača na terenu, jer je zbog grubog prekršaja isključen Niko Janković.

Rijeka neće po dobrom pamtiti debitantski nastup u Konferencijskoj ligi. Prvih pola sata dvoboja u Erevanu protiv armenskog prvaka, na čijoj je klupi nekadašnji trener zagrebačkog Dinama Sandro Perković, odredili su događaje u nastavku.

Riječani su, istina, u 4. minuti prvi došli u priliku zapucati prema domaćem vrataru Timothyju Fayuluu, kad je Toni Fruk srušen na dvadesetak metara. Najbolji igrač momčadi Victora Sancheza odlučio je sam izvesti taj slobodan udarac, ali je lopta prošla metar od vratnice.

Za razliku od gostujuće momčadi, Noah je svoju prvu priliku iz prekida pretvorio u pogodak. Japanac Takuto Oshima je izveo udarac iz kuta, njegov ubačaj je na vrhu peterca dočekao Nardin Mulahusejnović i preusmjerio loptu u luku prema golu. Nažalost, riječki kapetan i čuvar mreže Martin Zlomislić krivo je procijenio let lopte i promašio ju u pokušaju "boksanja" pa je završila u mreži.

Riječani su nakon primljenog pogotka ovladali loptom, ali nisu uspjeli složiti neku opasniju akciju. No, tada je u prvi plan iskočio Niko Janković, ali ne opasnim pokušajem prema suparničkom golu nego opasnim i nepromišljenim startom na sredini terena za koji mu je bugarski sudac Radoslav Gidženov opravdano pokazao izravan crveni karton.

Dogodilo se to u 29. minuti. Domaći veznjak Eteki je primio loptu u sredini terena, a Janković je ispruženom nogom i otvorenim potplatom svoje kopačke naletio na potkoljenicu suparničkog igrača. Eteki se uz bolan krik srušio na travnjak, a sudac je bez zadrške izvukao crveni karton i pokazao Jankoviću put u svlačionicu.

Podsjetilo je to na ovogodišnje gostovanje Rijeke kod Ludogoreca u kvalifikacijama za Ligu prvaka, kad su na sličan način crvene kartone zaradili Gabrijel Rukavina i Toni Fruk.

Riječki strateg je nakon isključenja odlučio promijeniti formaciju u kojem je njegova momčad započela dvoboj pa je Fruka povukao u vezni red, iz kojeg je Litavac Lasickas preselio u obrambenu formaciju s petoricom igrača, dok je u napadu usamljen ostao Englez Daniel Adu-Adjei.

Do kraja prvog poluvremena armenska momčad je preuzela kontrolu posjeda iz čega se najozbiljnijom prijetnjom činio prodor Heldera Ferreire, kojeg je u kaznenom prostoru pravovremenim startom zaustavio Stjepan Radeljić.

Victor Sanchez je i drugo poluvrijeme odlučio početi s istom desetoricom igrača koji su završili prvi dio, a za promjenama nije posegnuo ni Sandro Perković na drugoj strani.

Već na početku drugog dijela prvu priliku za domaću momčad propustio je Ferreira u 49. minuti, kad je s ruba peterca poslao loptu preko gola. Ponovno je Portugalac bio u prilici u 56. minuti, kad je njegov snažan i precizan udarac u bliži kut Martin Zlomislić uspio odbiti, a lopta je potom od vratnice završila u korneru.

Sanchez je pokušao osvježiti momčad u 63. minuti, uvođenje Tiaga Dantasa i Brune Bogojevića, umjesto Menala i Adu-Adjeija. No, samo dvije minute poslije zaprijetila je domaća momčad. Nekadašnji igrač Hajduka Marin Jakoliš je okušao svoj udarac s dvadesetak metara, ali je lopta prošla pokraj vratnice.

Bez obzira na promjene koje je Sanchez činio u sastavu i formaciji, Rijeka nije uspijevala složiti opasniju prijetnju, što pokazuje i statistički podatak o samo dva udarca i jedan koji je išao unutar okvira, a uputio ga je Dantas tek u sučevom dodatku. Na putu prema vratima je lopta okrznula i jednog od domaćih igrača, ali nije prevarila vratara Fayulu.

Dvije minute poslije su Armenci mogli i do nove izgledne prilike, kad je Aias sam krenuo prema Zlomisliću, ali se spotaknuo u blizini kaznenog prostora pa nije ni došao do udarca.

Tako je Rijeka nastavila negativan niz i doživjela još jedan poraz na startu europskog natjecanja. Četiri puta su Riječani gubili prvu utakmicu u grupnoj fazi Europske lige, a sada su na isti način započeli i nastup u Konferencijskoj ligi.

Rijeka će priliku za popravak dojma imati na svom stadionu za tri tjedna, 23. listopada (18.45 sati), kad će na Rujevici ugostiti prašku Spartu u 2. kolu.