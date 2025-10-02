LIJEPA MODNA DIZAJNERICA /

Ljubila je Igora Cvitanovića, a danas vodi uspješan posao: Marija se nakon razvoda povukla

Ljubila je Igora Cvitanovića, a danas vodi uspješan posao: Marija se nakon razvoda povukla
Foto: Slavko Midzor/pixsell/robert Anic/pixsell
Marija Cvitanović, rođena u uglednoj zagrebačkoj obitelji, diplomirala je ekonomiju i rano počela koračati poslovnim putem.
1 /26
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Početkom 2000-ih godina bivši nogometaš Igor Cvitanović (54) i kostimografkinja, dizajnerica i vlasnica salona ljepote Colette Marija Cvitanović slovili su za jedan od najpoznatijih i najomiljenijih hrvatskih parova. Nogometni as i mlada dizajnerica tada su bili u središtu pažnje javnosti, no nakon razvoda 2011. godine njihovi su se putevi razišli. Dok je Igor ubrzo pronašao sreću uz 14 godina mlađu Tanju Grgić, Marija se povukla iz medijskog fokusa i nastavila graditi vlastitu karijeru.

2.10.2025.
11:50
Hot.hr
Slavko Midzor/pixsell/robert Anic/pixsell
Marija CvitanovićIgor Cvitanović
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
LIJEPA MODNA DIZAJNERICA /
Ljubila je Igora Cvitanovića, a danas vodi uspješan posao: Marija se nakon razvoda povukla