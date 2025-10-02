Ljubila je Igora Cvitanovića, a danas vodi uspješan posao: Marija se nakon razvoda povukla

Početkom 2000-ih godina bivši nogometaš Igor Cvitanović (54) i kostimografkinja, dizajnerica i vlasnica salona ljepote Colette Marija Cvitanović slovili su za jedan od najpoznatijih i najomiljenijih hrvatskih parova. Nogometni as i mlada dizajnerica tada su bili u središtu pažnje javnosti, no nakon razvoda 2011. godine njihovi su se putevi razišli. Dok je Igor ubrzo pronašao sreću uz 14 godina mlađu Tanju Grgić, Marija se povukla iz medijskog fokusa i nastavila graditi vlastitu karijeru.