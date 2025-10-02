Mišo roker, Nives operna pjevačica: Ovako bi naši izvođači izgledali kada bi se okrenuli drugom žanru
Jeste li se ikada zapitali kako bi naši najpoznatiji pjevači izgledali kada bi promijenili svoj glazbeni identitet i zakoračili u potpuno drukčiji žanr? Navikli smo ih doživljavati u njihovom prepoznatljivom stilu i gotovo ih je nemoguće zamisliti izvan tih okvira. Ipak, zahvaljujući AI aplikaciji Nano Banane, dobili smo priliku vidjeti nešto posve neočekivano.
Umjetna inteligencija pretvorila ih je u izvođače glazbenih pravaca koji im nikada nisu bili bliski i rezultat je pravi spektakl. Od pop zvijezda u ulozi rokerskih buntovnika, do ozbiljnih baladnih glasova koji iznenada zvuče kao reperi.