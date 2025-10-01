Otkrivamo tajne arhitektonskog čuda: Zavirite u 'srpsku Opus Arenu' na kojoj će igrati Dinamo

Zagrebački Dinamo u četvrtak nastavlja svoj europski put! Nakon velike pobjede protiv Fenerbahčea u Zagrebu, Plave čeka gostovanje kod Maccabija iz Tel Aviva – ali ne u Izraelu, već u Bačkoj Topoli, malom vojvođanskom gradiću s oko 11 tisuća stanovnika.

U srcu Bačke Topole smjestila se ultramoderna TSC Arena, stadion s iznimnim arhitektonskim dizajnom, vrhunskom infrastrukturom i kapacitetom koji privlači sve više posjetitelja. Stadion je postao simbol rasta i ambicija tamošnjeg nogometnog kluba TSC Bačka Topola. Isto tako, stadion skriva tajne koje po prvi put otkriva Net.hr. Iz klupskih izvora ekskluzivno doznajemo kako je nogometni teren TSC Arena u Bačkoj Topoli radila tvrtka koja je radila i teren na Santiago Bernabeuu u Madridu, domu Real Madrida, sa istim strojevima. Travnjak na TSC Areni tako je ponajbolji u regiji i Dinamo protiv Maccabija iz Tel Aviva imat će vrhunske uvjete za igru.

Zbog sigurnosnih razloga, odnosno ratne situacije koja vlada u Izraelu, utakmica se seli na TSC Arenu, jedan od najmodernijih stadiona u regiji. Ovaj stadion izgrađen između 2018. i 2021. uz veliku pomoć mađarskih investicija ima kapacitet od 4.500 sjedala i posjeduje sve potrebne UEFA licence. Dinamovi navijači ipak neće moći bodriti Plave s tribina – prema preporuci UEFA-e gostujuće ulaznice neće biti u prodaji.

Stoga, jedna od glavnih značajki TSC Arene je njezina moderna infrastruktura koja zadovoljava sve standarde najviših nogometnih liga. S obzirom na to da je stadion relativno mlad, u odnosu na druge sportske objekte, njegova gradnja je bila inspirirana potrebom za modernizacijom sportske infrastrukture u Vojvodini. Izgradnja stadiona nije samo unaprijedila uvjete za sport, već je i dodatno doprinijela razvoju turizma i gospodarstva regije.

Zanimljivo da se na nogometni klub TSC Bačka Topola gleda kao na najbogatiji klub u Srbiji, iako to nije istina. Ali, ono što je istina, TSC Arena rađena je prema svim najnovijim standardima kao i Opus Arena u Osijeku. To je inače standard svih mađarskih stadiona koji su izgrađeni u posljednjih 10 godina. Kako je izgrađena i Opus Arena, tako je građena i TSC Arena. Što se tiče hibridnih terena, vrhunski su i lopta na njima ide jako brzo. Omjeri plastike i umjetne trave su različiti, idealni...

Pazite sad ovo. Zahtjev UEFA-e stadiona za EL za segment kapaciteta iznosi 8000 gledatelja, ali kad je nogometni klub TSC Bačka Topola prije dvije godine igrala Europa ligu, u grupnoj fazi su protiv Bačke Topole na TSC Areni igrali West Ham, Freiburg i Olympiacos i UEFA je napravila pravi mali presedan. Krovna europska nogometna organizacija poslala je dodatnu inspekciju da vidi sve dijelove stadiona i kad su vidjeli da je sve drugo na TOP standardu, plus blizina aerodroma i hotela, po svim tim kriterijima, dali su iznimku TSC Bačka Topola da se Europa liga može igrati na stadionu manjem od 8000 gledatelja, jer su svi drugi uvjeti izvanredni.

Isto tako, na TSC-ovoj akademiji je namještaj radila tvrtka iz Bačke Topole, ista ona koja je namještala Opus Arenu u Osijeku. Mađari su investirali novac u TSC Arenu kao i u Opus Arenu. Naravno, nisu to isti investitori, ali filozofija izgradnje stadiona je potpuno ista. TSC Arena ima puno Skyboxeva. Skyboxevi TSC Arene predstavljaju savršen balans privatnosti i prostora za druženja. U Areni se nalazi 11 Skyboxeva, koji svojim atraktivnim izgledom i ekskluzivnom uslugom pružaju luksuzan ugođaj tijekom druženja na TSC utakmicama kao i privatnost za prezentacije i poslovne sastanke.

Nalaze se na 2 katu VIP tribine. Također, jedan od sponzora TSC Arene je mađarska MOL Grupa, a jedna tribina se upravo dovršava i imat će hotel. To znači da će se iz soba tog hotela, koji će biti gotovo za nekoliko mjeseci, moći gledati na travnjak. Kad je West Ham igrao protiv TSC Bačka Topola u Europa ligi, na službenom ručku u predsjedničkoj loži sjedio je i bivši kapetan West Hama Mark Noble.

Tada je Noble otkrio i pritom dao ideju ljudima koji vode TSC Bačka Topola da na nekom stadionu u Engleskoj se gledaju utakmice iz hotelskih soba koje se nalaze na samom stadionu, kao premium varijanta gledanja utakmice, a kad nema utakmica onda je standardni hotel. Tada su ljudi iz TSC Bačka Topola, kao i invenstitori, došli na ideju mobilnih kreveta na stadionu. Ukrali su ideju Marku Nobleu, a on se samo nasmijao na to. Hotel na TSC Areni i gradski bazen će biti povezani tunelom.

TSC Arena ima još nekoliko insajderskih zanimljivosti. Iako stadion na prvi pogled izgleda kao klasičan sportski objekt, on krije tehnološke inovacije koje ga izdvajaju od konkurencije. Najveća novost je ugradnja naprednog sustava za održavanje travnjaka koji omogućava savršene uvjete za igru u svim vremenskim uvjetima. Zanimljivo je i to da se na stadionu koristi energetski učinkovita rasvjeta koja doprinosi smanjenju troškova održavanja.

TSC Arena je, osim svoje funkcionalnosti, i pravi arhitektonski dragulj Bačke Topole. Dizajnirana s naglaskom na estetiku i funkcionalnost, stadion donosi vizualnu dinamiku koja se savršeno uklapa u okolni krajolik. S velikim ekranima i VIP ložama, stadion je pravi izazov za sve ljubitelje nogometa, ali i za one koji uživaju u vrhunskoj infrastrukturi.

Novi stadion predstavlja ključnu točku za TSC, ali i za sve ljubitelje sporta u regiji. Kako se klub nastavlja razvijati, stadion postaje sve važniji simbol nogometne budućnosti. TSC Arena je pravo mjesto na kojem se povijest nogometa u Bačkoj Topoli piše novim, uspješnim poglavljima.

