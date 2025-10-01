Dinamo bez važnog stopera protiv Maccabija, Kovačević sve objasnio

Dinamo će u četvrtak u Bačkoj Topoli odigrati utakmicu drugog kola Europa lige protiv Maccabi Tel Aviva. Iako se radi o gostovanju, atmosfera će biti neutralna, a trener Mario Kovačević uoči puta u Beograd održao je konferenciju za medije na kojoj je najavio susret.

Najvažnija vijest stigla je odmah na početku, Dinamo neće moći računati na stopera Sergija Domingueza!

"Imamo manjih problema u kadru, neki igrači su načeti, ali ostatak momčadi radi odlično i vjerujem da će pokazati snagu na terenu", poručio je Kovačević.

Naglasio je kako se Dinamo priprema za iznimno zahtjevnog suparnika.

"Maccabi je prvak Izraela, htjeli su igrati Ligu prvaka i imaju puno kvalitete. To je prava momčad, ali vjerujem da moji igrači imaju više individualne klase i da će to doći do izražaja."

Posebno je izdvojio formu pojedinaca koji su se nametnuli u posljednjim utakmicama.

"Bakrar je iskoristio priliku, isto vrijedi i za Hoxhu. To je poruka svima, kad dobiju šansu, moraju je uhvatiti."

Upitan o mogućoj zamjeni za Domingueza, trener je otkrio da su najbliži kandidati Theophile i Galešić, dok je o gustome rasporedu i putovanju iz Beograda do Bačke Topole govorio smireno:

"Nije idealno, ali vjerujem da to neće utjecati na našu igru."

Kovačević je na kraju istaknuo zadovoljstvo radom s igračima i atmosferom unutar momčadi.

"Radio sam u nižim ligama i sada uživam što mogu raditi s ovakvim nogometašima. To su prije svega kvalitetni ljudi i prava je privilegija voditi ih", zaključio je.

