Kći Eminema proslavila 30. rođendan i podijelila dirljive fotografije sa sinom

Hailie Jade Scott Mathers, kći slavnog repera Eminema i uspješna influencerica, jučer je na najljepši mogući način proslavila svoj 30. rođendan. Na sam Božić, podijelila je s gotovo četiri milijuna pratitelja na Instagramu seriju emotivnih fotografija koje prikazuju idiličnu obiteljsku atmosferu, obilježavajući ne samo svoj rođendan, već i prvi Božić svog sina Elliota.

Obiteljska idila u blagdanskom duhu

Na objavljenim fotografijama, Hailie pozira ispred okićenog božićnog drvca, držeći u naručju svog sina. Oboje su odjeveni u preslatke usklađene karirane pidžame, a maleni Elliot nosi i kapicu Djeda Mraza koja mu skriva lice, čuvajući tako njegovu privatnost. Nježan osmijeh na Hailienom licu dok gleda sina otkriva svu sreću novopečene majke.

Uz objavu je kratko napisala: "Trideset, svečano i preživljavam — najsretniji Božić do sada", čime je sažela sve velike promjene koje su joj se dogodile u protekloj godini. Njezini pratitelji odmah su je obasuli čestitkama, a komentari poput "Sretan rođendan i sretan Božić tebi i tvojoj obitelji" i "Prekrasno! Sada ste potpuna obitelj" preplavili su objavu, pokazujući koliko je publika sretna zbog njezine nove životne uloge.

Godina puna prekretnica za Hailie Jade

Ova objava kruna je iznimno važne godine za Hailie Jade. Nakon što je godinama gradila karijeru kao influencerica i voditeljica popularnog podcasta "Just A Little Shady", njezin privatni život doživio je procvat. U svibnju 2024. godine udala se za svog dugogodišnjeg partnera Evana McClintocka, a u ožujku 2025. na svijet je stigao njihov sin, Elliot Marshall McClintock. Rođenje sina označilo je početak potpuno novog poglavlja u njezinom životu, o čemu redovito govori i u svom podcastu, dijeleći iskustva o majčinstvu i braku.

Hailie je odavno prestala biti samo "kći poznatog oca". Diplomirala je psihologiju na Sveučilištu Michigan State, a svojim radom na Instagramu i kroz podcast izgradila je vlastiti brend i identitet. Ova božićna i rođendanska objava još je jedan dokaz njezine transformacije, prikazujući je kao ispunjenu mladu ženu koja uspješno balansira karijeru i obiteljski život. Njezina najnovija objava ne samo da slavi blagdane, već i radost majčinstva.