Šefica EU diplomacije odgovorila Orbanu: 'Hrvatska bi vam mogla pomoći, ali...'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

NIJE BAŠ RACIONALAN? /

U Bruxellesu traje sastanak europskih lidera. Traži se odgovor na rast cijena nafte i plina zbog rata na Bliskom istoku. Loše vijesti stižu za Ukrajinu - ništa od 90 milijardi eura kredita, a u glavnoj ulozi opet je mađarski premijer Viktor Orban koji je sve blokirao.

'Čekamo na naftu. Sve ostalo je samo bajka. Vjerujemo samo u činjenice. Nafta treba stići u Mađarsku i tada počinje novo poglavlje. Do tada ne možemo podržati nijednu pro-ukrajinsku inicijativu', rekao je Orban..

Bez rukavica, dolazeći na samit, Orbana optužuju da je veto povezan s izborima sredinom idućeg mjeseca na kojima, prema anketama zaostaje za devet posto.

Potpredsjednica Europske komisije i šefica diplomacije Kaja Kallas poručila je: 'Njihov susjed Hrvatska im može isporučiti dovoljno nafte. Imali smo konstruktivan pristup, ali čini se da u vrijeme izbora ljudi nisu toliko racionalni'.