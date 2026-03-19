Hrvati otkrili najljepše lekcije koje su naučili od očeva: 'Tako ja danas učim svoju djecu'

Danas je njihov dan – Dan očeva!

Tim su povodom prigodni pokloni uručeni očevima i djeci u Ministarstvu demografije i useljeništva.

Ovaj dan podsjeća na važnost očeva u obitelji, ali i na sve veću uključenost, što potvrđuje i podatak da je očinski dopust prošle godine koristilo više od 19 tisuća očeva.

'Nema ljepšeg osjećaja'

"Jedan do najljepših osjećaja na svijetu. Kada vidite to malo dijete, gledate kako raste i uz njega ste po cijele dane, mislim da stvarno nema ljepšeg osjećaja na svijetu", poručio je Marin iz Zagreba.

"Govorimo o odgovornom roditeljstvu, govorimo o zajedničkom pristupu obitelji, o onome što je sve potrebno da imamo zdravu djecu, da imamo djecu sigurnu djecu i djecu koja imaju majku kojoj ne pada sve na teret. Prema tome, još jednom čestitam ovaj dan, Dan očeva, dan svetog Josipa, dan obitelji", poručio je Ivan Šipić, ministar demografije i useljeništva.

Pitamo vas

U našoj stalnoj rubrici pitali smo vas: "Što je najbolje što vas je tata naučio?"

Evo nekoliko vaših odgovora:

"Igrati šnaps, popravljati pipe i kuhati jer je vrhunski kuhar, a što se tiče dobrote i poštenja najbolji je tata na svijetu", komentirala je Zvjezdana Sječenj.

"Biti čovjek, voljeti iskreno, biti pošten, pjevati kad si sretan, plakati kad si tužan. Nažalost, mog tate već 21 godinu nema među nama, ali u mom je srcu zauvijek", napisala je Marijana Katalenić.

"Da ljude ne razlikujem po vjeri ili boji već samo na to je li netko čovjek, ili nije", napisala je Ana Šakić Rudež.

"Naučio me što je ljubav, nježnost, pažnja, mirnoća, poštenje i integritet, pokazao mi je kako nositi osmijeh na licu (što god da ti život priredio) i još puno, puno toga. Nedostaje mi jako...", komentirala je Daina Manenica.

"Da se dobro dobrim vraća,tako je govorio i tako me je učio. Tako ja danas učim svoju djecu", poručila je Martina Postružin.