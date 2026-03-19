Kreće borba, ali već je stiglo upozorenje: 'Hrvatska neće pobrati veći dio kolača'

Nakon što je ministar turizma jučer poručio kako se zbog rata na Bliskom istoku booking usporio, u Vodicama se održava najveće godišnje okupljanje turističkih agencija.

U organizaciji Udruge hrvatskih putničkih agencija okupilo se više od 200 sudionika iz turističkog sektora.

Razgovaraju o budućnosti hrvatskog turizma, a jedna od tema svakako je utjecaj rata na nadolazeću sezonu. Već sada je jasno da Hrvatska mora podići konkurentnost kako bi zadržali tradicionalna emitivna tržišta.

Putničke agencije optimistične

O ovoj temi razgovarali smo s predsjednikom Udruge hrvatskih putničkih agencija Tomislavom Fainom.

Kako stojim s bookingom ove sezone?

Iz godine u godinu se situacija mijenja. Ono što je bitno da se moramo prilagođavati tome da iz godine u godinu taj booking dolazi sve kasnije, gosti su počeli rezervirati sve u zadnjem momentu. Mislim da smo se u prethodnim sezonama na to navikli i da se dobro nosimo s tim pritiskom.

Zapadnoeuropske zemlje koje su puno više ovisile o gostima s istoka pokušat će dobiti goste turiste iz Europe, pokušat će biti konkurentniji snižavanjem cijena. Imamo li mi prostora za to? Na koji način se to uopće može dogoditi?

Ono što je bitno u ovom trenutku, da naš privatni sektor ne misli da će Hrvatska zbog krize na Bliskom istoku pokupiti veći dio kolača i da sada mogu dizati cijene u nedogled. Tako ćemo sami sebi napraviti štetu. Moramo ostati u okvirima koje smo sebi postavili s kvalitetom i vrijednošću, koju smo davali za novac. U tom slučaju bi sigurno odradili jednu dobru turističku sezonu.

Što je nama u ovom trenutku prednost?

Sigurno blizina naših emitivnih tržišta daje prednost. Ali prednost je i to što smo sigurna destinacija. Prednost je sve ovo što smo radili zadnjih 30 godina, sve ovo što smo ulagali u kvalitetu i dobrodošlicu naših gostiju. Mislim da je to jedna velika prednost koju i to iz godine u godinu pokazujemo, da se možemo nositi s našom konkurencijom na Mediteranu.

Generalno, govoreći vi ste optimist?

Ja sam vječno optimist i mislim da to ide u dobrom smjeru i ne trebamo gledati hoće li to biti jedan posto plus minus. Sigurno nas to neće niti obeshrabriti niti podignuti.