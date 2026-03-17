I Hrvatima se smiješi ogromna zarada, za ovo ne treba škola: 'Samo za jedan traže 140 €!'

U pojedinim dijelovima Jadrana već se događa apsurdna situacija – čišćenje apartmana skuplje je od samog noćenja.

Cijene čišćenja skočile su i do 140 eura po apartmanu, a iznajmljivači upozoravaju da bi to moglo promijeniti način poslovanja u privatnom smještaju. Na društvenim mrežama već otvoreno pitaju koliko je moguće zaraditi ako se u biznis čišćenja ubaci na crno, u medijima se provlače iskustva juga da za šest apartmana traže i 3000 eura za čišćenje.

Je li čišćenje apartmana u turizmu postao El Dorado za zaradu, pristaju li iznajmljivači na takve cijene te koja je stvarna cijena čišćenja?

Provjerili smo što se događa i kakve su cijene.

"Za apartman za četiri do šest osoba, površine oko 80 kvadrata, prošle godine je čišćenje stajalo od oko 120 do 140 eura", navodi Pinezić koji očekuje da će isto biti i ove godine. Cijena se formira ili po apartmanu ili po kvadratu te nam Barbara Marković, čelnica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja potvrđuje da se na jugu u gradovima, naročito u centrima držala cijena i od 25 eura za čišćenje kvadrata.

Otkud tako visoke cijene?

U podcastu Ideje na stolu na portalu Net.hr o toj temi govorili smo s Borisom Žgombom, predsjednikom Uprave Uniline grupe koji kaže da visinu cijena na kraju uvijek određuje tržište, ali da je poskupljenje rada posljednjih godina realnost cijelog sektora.

Pojašnjava da se turizam nakon pandemije suočio s velikim odljevom radne snage. Mnogi su otišli u druge djelatnosti ili izvan zemlje. Kada se turizam ponovno pokrenuo, sektoru je nedostajalo upravo onih ljudi bez kojih svakodnevni rad ne može funkcionirati.

Turizam ostao bez radnika koji se ne vide na prvu

"To se pogotovo odnosi na takozvane niskoprofitna zanimanja – u kuhinjama, u čišćenju, u poslovima koji se možda ne vide na prvu, ali bez kojih turizam jednostavno ne može. Zato su se cijene rada podigle", objašnjava Žgomba.

Cijene čišćenja već lani su porasle, a ove bi godine mogle postati ozbiljan problem i jedan od razloga da neki odustanu od iznajmljivanja, mišljenje je Nene Pinezića.

"Nema dovoljno radnika pa cijene rastu. Lani je bila prijelomna godina jer se došlo do gornje granice rasta troškova. Pitanje je hoće li cijene koje se nude na tržištu uopće biti održive", kaže Pinezić.

Problem kratkih boravaka

Pinezić kaže da je poseban problem s kratkim boravcima gostiju od jedne, dvije ili tri noći. Takvih je sve više u predsezoni, osobito u gradovima.

"S ovakvim cijenama čišćenja često više nema ekonomske računice. Troškovi su porasli, od poreza do energije, pa se iznajmljivači pitaju isplati li se uopće poslovati", ističe.

Bez ekonomske računice

To posebno pogađa iznajmljivače u razdoblju kada su cijene smještaja niže pa se dolazi i do apsurda da se uz čišćenje po cijeni od 120-140 eura posao iznajmljivanja ne isplati. Kaže: "U predsezoni se događa da je cijena noćenja niža od cijene čišćenja. U takvoj situaciji jednostavno se ne isplati primati goste na kratke boravke", kaže Pinezić.

Stariji iznajmljivači najviše pogođeni

Posebno osjetljiva skupina su stariji iznajmljivači.

"Gotovo polovicu iznajmljivača čine stariji ljudi koji su cijeli život ulagali u nekretnine i tek u mirovini počeli ozbiljnije iznajmljivati. To im je dodatni prihod za kućni budžet, ali ne i nešto od čega mogu živjeti", ističe.

Mnogi od njih i dalje pokušavaju sami održavati apartmane, no zbog godina često su prisiljeni potražiti pomoć.

"Poznajem ljude i u osamdesetim godinama života koji još uvijek sami čiste i održavaju apartmane, ali silom prilika trebaju pomoć. Zato se često kombinira – dio posla odrade sami, a za zahtjevnije angažiraju dodatnu radnu snagu", kaže Pinezić.

Ali zbog porasta sveukupnih troškova, kaže da će dio njih jednostavno odustati od turizma. Idu prema dugoročnom najmu, osobito za strane radnike, dok bi neki mogli odlučiti i prodati nekretnine.

"To bi moglo dovesti do situacije da se dio ljudi koji je najviše ovisio o toj dodatnoj djelatnosti povuče iz iznajmljivanja. A riječ je upravo o onim domaćinima koji često imaju najvjernije goste i koji su pravi ambasadori destinacije jer žive tamo gdje iznajmljuju smještaj", zaključuje Pinezić.

Potražnja za radnicima golema

Iako se često raspravlja o razlikama među regijama, Pinezić smatra da će cijene čišćenja biti relativno ujednačene duž Jadrana.

"Potražnja za radnicima je ogromna, a ponuda ne prati taj tempo jer jednostavno nema dovoljno ljudi za te poslove. Uključuju se i radnici iz dalekih zemalja koji moraju proći cijelu proceduru dobivanja dozvola, što dodatno komplicira situaciju. Zato cijene ostaju visoke", navodi.

Istu muku muče i na jugu zemlje. Zato sve više njih promišlja o tome isplati li se angažirati nekoga izvana na čišćenje ili je bolje sve odraditi unutar obitelji.

Čišćenje kao 'obiteljski' posao

Barbara Marković, čelnica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja, objašnjava da često u održavanju apartmana sudjeluju cijele obitelji.

"U obiteljskom smještaju cijele obitelji rade i to je najisplativije", kaže nam. Uz cijenu od 25 eura za sat čišćenja, koliko uzimaju u gradovima kao što je Split i naročito u središtima gradova, sve je teže mogu uklopiti u svoju kalkulaciju.

"Čistačica jednostavno nema dovoljno", kaže.

Cijene čišćenja najčešće se formiraju po satu, iako neki iznajmljivači pokušavaju dogovoriti fiksni iznos po apartmanu.

"Plaćanje po satu zna biti nezgodno jer netko može biti učinkovit i očistiti apartman za sat vremena, a netko će za isti posao trebati tri sata", objašnjava Marković.

Čišćenje nije samo usisavanje

Sam proces čišćenja u turističkom smještaju puno je zahtjevniji nego što mnogi misle. Apartman se, kaže Marković, mora očistiti kao da se prvi put otvara za goste. Sve mora biti besprijekorno čisto i dezinficirano. Sve površine treba prebrisati, pogotovo one koje gosti često dodiruju.

"Bez toga nema dobrih recenzija, a čistoća je prva stvar koju gosti provjeravaju", kaže. Dodatno se naplaćuje pranje posteljine i ručnika, to se plaća po težini, nakon što se operu, posuše i ispeglaju.

Malo vremena između gostiju

Poseban izazov predstavlja kratko vrijeme između odlaska i dolaska gostiju. "Check-out je obično oko 10 ili 11 sati, a novi gosti dolaze već oko dva ili tri popodne. Taj vremenski prozor je jako kratak i tada se mora sve očistiti i pripremiti", govori.

Za veći apartman treba više vremena pa ga često čisti više ljudi.

Marković kaže da na tržištu usluga čišćenja u turizmu i dalje postoji određeni dio sive zone, ponajviše zbog sezonske prirode posla i nedostatka radne snage.

„Na tržištu usluga čišćenja još uvijek postoji dio poslova koji nije potpuno formaliziran. Riječ je uglavnom o povremenim i sezonskim poslovima koji se često dogovaraju izravno između iznajmljivača i osoba koje pružaju uslugu čišćenja“, govori.

Kod iznajmljivača koji imaju veći broj apartmana često se angažira osoba za cijelu sezonu, bilo kroz registrirane usluge čišćenja ili kroz organizirani sezonski rad. S druge strane, iznajmljivači koji posluju u sustavu PDV-a češće koriste registrirane usluge jer im je važno imati račun.

Najisplativije kad radi obitelj

Unatoč rastu cijena, Marković smatra da je za većinu malih iznajmljivača i dalje najisplativije rješenje – obiteljski rad.

"Kod nas u obitelji svi sudjeluju. Jedan tjedan čisti sestra, drugi tjedan ja, treći mama. Tako se organiziramo i dijelimo posao. Kada to radite sami, to je financijski najisplativije", zaključuje.

