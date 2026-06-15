FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POTPORA UN-A /

Iran i SAD još pregovaraju detalje sporazuma: 'Očekujemo Hormuz bez pristojbe'

Iran i SAD još pregovaraju detalje sporazuma: 'Očekujemo Hormuz bez pristojbe'
×
Foto: Giuseppe CACACE/AFP/Profimedia

Iran je rekao u ponedjeljak da će naplaćivati ​​naknade za pomorske usluge brodovima koji prolaze kroz strateški važni Hormuški tjesnac, a ne tranzitne pristojbe, kao dio okvirnog sporazuma postignutog sa Sjedinjenim Državama

15.6.2026.
17:31
Hina
Giuseppe CACACE/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Iransko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je u ponedjeljak da će tražiti da Vijeće sigurnosti UN-a rezolucijom podrži konačni sporazum sa Sjedinjenim Državama, uključujući i dio o nuklearnom programu, dok dvije strane moraju dogovoriti uvjete prolaska kroz Hormuški tjesnac. 

"Očekujemo da će konačni sporazum biti podržan rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 60 dana nakon njegova potpisivanja", rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej tijekom redovne tjedne konferencije za novinare, napominjući da će Teheran "učiti iz prošlih pogrešaka", javlja AFP. 

SAD i Iran postigli su sporazum o okončanju rata, ali još se trebaju odviti daljnji pregovori oko detalja sporazuma. Među njima je i to hoće li Iran nakon što se otvori Hormuški tjesnac naplaćivati tranzitnu pristojbu ili naknadu za pružanje usluga. 

"Naše je očekivanje da će se tjesnac dugoročno otvoriti bez pristojbe", rekao je potpredsjednik SAD-a JD Vance

"To je nešto što ćemo riješiti u ovim tehničkim pregovorima. Znate da postoji mnogo vrlo važnih detalja koje treba riješiti, a o kojima ćemo zapravo sjesti za stol i zajedno razgovarati te pronaći put naprijed", rekao je Vance, prenosi Reuters. 

Nastavak daljnjih pregovora 

Vance je u ponedjeljak izjavio da se nada da će tekst sporazuma o zaustavljanju rata u Iranu i otvaranju Hormuškog tjesnaca biti objavljen ovog tjedna, budući da bi se trebali nastaviti daljnji pregovori o detaljima sporazuma.

Iran je rekao u ponedjeljak da će naplaćivati ​​naknade za pomorske usluge brodovima koji prolaze kroz strateški važni Hormuški tjesnac, a ne tranzitne pristojbe, kao dio okvirnog sporazuma postignutog sa Sjedinjenim Državama.

"Oduvijek smo tvrdili da ne namjeravamo naplaćivati ​​tranzitne pristojbe, već da će se naplaćivati ​​naknade za navigacijske usluge, zaštitu okoliša, osiguranje brodova i druge potrebne usluge", pojasnio je Bagej, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova. 

Više izvora ranije je za Reuters izjavilo da nacrt sporazuma predviđa ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, ukidanje američke blokade iranskih luka i produljenje primirja, dok bi se o iranskom nuklearnom programu nastavili pregovori tijekom dodatnih 60 dana.

Hormuški TjesnacJd VanceSadIran
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike