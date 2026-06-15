Iran i SAD još pregovaraju detalje sporazuma: 'Očekujemo Hormuz bez pristojbe'

Iransko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je u ponedjeljak da će tražiti da Vijeće sigurnosti UN-a rezolucijom podrži konačni sporazum sa Sjedinjenim Državama, uključujući i dio o nuklearnom programu, dok dvije strane moraju dogovoriti uvjete prolaska kroz Hormuški tjesnac.

"Očekujemo da će konačni sporazum biti podržan rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 60 dana nakon njegova potpisivanja", rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej tijekom redovne tjedne konferencije za novinare, napominjući da će Teheran "učiti iz prošlih pogrešaka", javlja AFP.

SAD i Iran postigli su sporazum o okončanju rata, ali još se trebaju odviti daljnji pregovori oko detalja sporazuma. Među njima je i to hoće li Iran nakon što se otvori Hormuški tjesnac naplaćivati tranzitnu pristojbu ili naknadu za pružanje usluga.

"Naše je očekivanje da će se tjesnac dugoročno otvoriti bez pristojbe", rekao je potpredsjednik SAD-a JD Vance.

"To je nešto što ćemo riješiti u ovim tehničkim pregovorima. Znate da postoji mnogo vrlo važnih detalja koje treba riješiti, a o kojima ćemo zapravo sjesti za stol i zajedno razgovarati te pronaći put naprijed", rekao je Vance, prenosi Reuters.

Nastavak daljnjih pregovora

Vance je u ponedjeljak izjavio da se nada da će tekst sporazuma o zaustavljanju rata u Iranu i otvaranju Hormuškog tjesnaca biti objavljen ovog tjedna, budući da bi se trebali nastaviti daljnji pregovori o detaljima sporazuma.

Iran je rekao u ponedjeljak da će naplaćivati ​​naknade za pomorske usluge brodovima koji prolaze kroz strateški važni Hormuški tjesnac, a ne tranzitne pristojbe, kao dio okvirnog sporazuma postignutog sa Sjedinjenim Državama.

"Oduvijek smo tvrdili da ne namjeravamo naplaćivati ​​tranzitne pristojbe, već da će se naplaćivati ​​naknade za navigacijske usluge, zaštitu okoliša, osiguranje brodova i druge potrebne usluge", pojasnio je Bagej, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova.

Više izvora ranije je za Reuters izjavilo da nacrt sporazuma predviđa ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, ukidanje američke blokade iranskih luka i produljenje primirja, dok bi se o iranskom nuklearnom programu nastavili pregovori tijekom dodatnih 60 dana.