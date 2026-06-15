Izgled Barrona Trumpa na UFC spektaklu izazvao lavinu komentara: 'Treba li mu pomoć?'

Rijetko pojavljivanje najmlađeg sina Donalda i Melanije Trump, dvadesetogodišnjeg Barrona, na spektakularnom UFC događaju na travnjaku Bijele kuće pretvorilo se u glavnu temu na društvenim mrežama.

Dok su se borci pripremali za okršaj u oktogonu, javnost je umjesto sporta pomno analizirala svaki detalj Barronova izgleda i držanja.

Foto: Media Punch, MediaPunch Inc/Alamy/Profimedia

Spektakl na travnjaku Bijele kuće

Događaj pod nazivom "UFC Freedom 250" bio je sve samo ne obična sportska priredba. Organiziran u sklopu proslave 250. obljetnice potpisivanja američke Deklaracije o neovisnosti ovaj je spektakl ujedno poslužio i kao proslava 80. rođendana predsjednika Donalda Trumpa.

Južni travnjak Bijele kuće, za ovu priliku, transformiran je u arenu s više od 4300 uzvanika, dok je dodatnih 85.000 ljudi pratilo borbe u obližnjoj zoni za obožavatelje.

Među gostima su se našla brojna poznata lica iz svijeta politike, biznisa i zabave. Uz potpredsjednika JD Vancea i direktora FBI-a Kasha Patela, u prvim su redovima sjedili i tehnološki milijarder Mark Zuckerberg, voditelj Joe Rogan te gotovo cijeli Trumpov kabinet. Unatoč zvjezdanoj postavi i vatrometu iznad Nacionalnog parka, najveću je pozornost privukao mladić koji se rijetko pojavljuje pod svjetlima reflektora – Barron Trump. Ovo je bio njegov prvi izlazak u javnost u posljednja četiri mjeseca, nakon što je zadnji put viđen na govoru o stanju nacije u veljači.

Promjena koja nije prošla nezapaženo

Barron, koji inače izbjegava medijsku eksponiranost i trenutno studira na Sveučilištu New York (NYU), sjedio je nekoliko redova iza svojih roditelja. Odjeven u tamnoplavi sako i bijelu košulju bez kravate, odmah je postao meta objektiva i komentara. Glavni razlog bila je njegova primjetna fizička transformacija. Umjesto svoje uobičajene, uredno zalizane frizure, Barron je pokazao dužu, valovitu i tamniju kosu te laganu bradu.

Foto: CHIP SOMODEVILLA/Getty images/Profimedia

Promjena je bila toliko izražena da su društvene mreže eksplodirale. Korisnici su masovno dijelili njegove fotografije uz usporedbe s ocem iz mlađih dana, a zaključak je bio gotovo jednoglasan – sličnost je nevjerojatna.

"Barron je doslovno preslika Donalda Trumpa iz 80-ih. Ista kosa, ista građa. Nevjerojatno", napisao je jedan korisnik na platformi X.

Drugi su se fokusirali na njegovu naglu zrelost: "Wow, kad se ovo dogodilo? Dečko je odjednom postao muškarac. Izgleda kao da je spreman voditi upravni odbor, a ne ići na predavanja."

Rare Barron Trump appearance for UFC Freedom250 🔥 🇺🇸 pic.twitter.com/sQJZ94r3wP — johnny maga (@johnnymaga) June 15, 2026

Pojedini su otišli korak dalje, sugerirajući da s ovakvim izgledom već djeluje predsjednički. "Ovaj čovjek će jednog dana biti predsjednik. Zapišite moje riječi. Barron 2044.–2052. stiže", jedan je od komentara koji je prikupio tisuće lajkova.

Podijeljene reakcije i zabrinutost

Međutim, nisu svi komentari bili pozitivni. Dok su jedni hvalili njegov "normalniji" i opušteniji izgled, drugi su izrazili duboku zabrinutost za njegovo stanje. Fotografije na kojima Barron djeluje ozbiljno i povučeno potaknule su lavinu spekulacija o njegovu raspoloženju.

"Izgleda tužno", "Potpuno jadno", "Nadam se da je dobro s njim", samo su neki od zabrinutih komentara.

Foto: Media Punch, MediaPunch Inc/Alamy/Profimedia

Dok su neki korisnici hvalili njegovu visinu i elegantan izgled, drugi su objavljivali podrugljive komentare, među kojima se isticalo pitanje: "Šta nije u redu s tim dečkom?".

Jedan je promatrač napisao: "Srce mi se slama zbog Barrona, uvijek izgleda tako ozbiljno i tužno. Teret svijeta i Trumpova nasljeđa na njegovim je leđima otkad je prohodao".

Drugi su se složili, navodeći da izgleda "umorno" i "iscrpljeno", a neki su čak ustvrdili da mu je "potrebna pomoć".

Barron Trump's rare public appearance at UFC Freedom 250 event sparks mixed reactions: ‘looks absolutely miserable’https://t.co/T2IX38aPXB — Hindustan Times (@htTweets) June 15, 2026

Ta sumorna percepcija u oštrom je kontrastu s ponašanjem njegova oca, koji je cijele večeri uživao u atmosferi, rukovao se s borcima i pozdravljao okupljene.

Barron se, s druge strane, držao po strani, izbjegavajući interakciju s gomilom i poziranje fotografima.

Mladić podalje od reflektora

Činjenica je da je Barron Trump odrastao u potpuno drugačijim okolnostima od svoje starije polubraće i polusestara. Dok su Donald Jr., Ivanka i Eric aktivno sudjelovali u očevim poslovnim i političkim kampanjama, Barron je bio zaštićen od javnosti.

Izvori bliski obitelji navode da među njima postoji "emocionalna distanca", što potvrđuje i činjenica da Barron nije prisustvovao nedavnom vjenčanju Donalda Jr.-a na Bahamima.

Iako ga se rijetko viđa, njegova majka Melania otkrila je da Barron pomno prati politiku i često daje savjete ocu, osobito o tome kako se povezati s mlađim glasačima putem društvenih mrežama.

A sada je samo jedno najobičnije pojavljivanje, poput ovog na UFC spektaklu, u nekoliko sati postaje globalna tema, a svaki njegov osmijeh, pogled ili promjena imidža predmet beskrajnih analiza i rasprava.