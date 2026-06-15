Trump izazvao raspravu: Amerikanci trebaju reći nogomet, ne soccer

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je otvorio staru sportsku raspravu u SAD-u, poručivši kako bi se sport koji Amerikanci nazivaju “soccer” zapravo trebao zvati nogomet. Otišao je i korak dalje, sugerirajući da bi američki nogomet (NFL) mogao dobiti neko drugo ime.

U zemlji gdje se pojam “football” gotovo isključivo veže uz NFL i sveučilišna natjecanja, takav stav rijetko se čuje. No Trump smatra da globalno najpopularniji sport ima veće pravo na to ime.

“Kad pogledate što se dogodilo s nogometom u SAD-u, odnosno soccerom, mi ga nikad ne zovemo football jer već imamo drugi sport s tim imenom. Ali realno, to je pravi football. To je nogomet. Možda bi NFL trebao novo ime”, poručio je Trump.

Tema dolazi u godini kada SAD zajedno s Meksikom i Kanadom organizira Svjetsko prvenstvo, što dodatno pojačava rasprave o razlikama u sportskim terminima između Amerike i ostatka svijeta.

Iako naziv “soccer” potječe iz Engleske 19. stoljeća kao skraćenica od “association football”, u SAD-u se zadržao zbog razvoja američkog nogometa, koji je ubrzo preuzeo ime “football”.

Danas je teško zamisliti promjenu, jer je NFL jedna od najmoćnijih sportskih organizacija, a “football” duboko ukorijenjen u američku kulturu. Ipak, Trumpova izjava ponovno je otvorila raspravu koja se u SAD-u povremeno vraća, osobito tijekom velikih nogometnih događaja.