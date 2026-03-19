Na benzinskim postajama u Sloveniji je kaos! Uveli su pravila kakva dugo nismo vidjeli

27 litara i to je to. Više od toga ne smije se utočiti na MOL-ovoj benzinskoj postaji u slovenskim Brežicama.

"Moramo se snaći. Natočiš na jednoj benzinskoj postaji 27 litara goriva pa na drugoj 27 litara i imaš puni spremnik. I nikakav problem? Odnosno s gorivom je. Ali vjerojatno čekaju utorak da dođe do promjene i da se prodaje po višoj cijeni", rekao je Mitja Petan.

"Mislim da to nije u redu. Zato što su rekli da imaju dovoljno zaliha i da ih ljudi mogu koristiti. Pa nek se vidi kakvo je stanje", rekao je Milivoj Radetič.

'Želimo spriječiti nestašice'

Na MOL-ovim benzinskim postajama u Sloveniji maksimum je 30 litara za fizičke osobe te 200 litara za pravne osobe i poljoprivrednike. Želimo spriječiti nestašice, kažu.

Iz slovenskog MOL-a dodatno pojašnjavaju da su se na mjeru odlučiti zbog benzinskog turizma, pojačanog teretnog prometa, ali i ekstremnih količina čuvanja zaliha.

Benzinski turizam

Problem su stvorili austrijski benzinski turisti, jer su cijene u Sloveniji niže 30-ak centi, što je jeftinije i od goriva u Hrvatskoj.

I slovenski Shell uveo je ograničenja od 100 litara po kupcu na pojedinim postajama, dok je slovenski Petrol ograničio točenje dizela i lož ulja u kanistre, na 200 litara po kupcu.

"Skladišta se redovito opskrbljuju. Međutim, bilježimo povećanu prodaju na benzinskim postajama uz granicu i na tranzitnim lokacijama, što je posljedica nižih cijena u odnosu na susjedne države", rekao je Tomaž Slavek, izvršni direktor za nabavu i trgovanje gorivima u Petrolu Slovenija.

Viša cijena za strance u Slovačkoj

Slovački premijer je pak zbog benzinskog turizma iz Poljske dozvolio distributerima da automobilima sa stranim tablicama prodaju dizel po višoj cijeni. A nitko ne može utočiti više od punog spremnika i još 10 litara u kanistar.

"Samoposlužne benzinske postaje bez osoblja i postaje koje nisu u mogućnosti provoditi ovu mjeru trebale bi biti zatvorene", poručio je slovački premijer Robert Fico.

U Hrvatskoj stabilno

U Hrvatskoj pak, veliki distributeri kažu nam da je opskrba stabilna.

Iz Ine pozivaju na odgovornu kupnju i poručuju da je ograničenje na snazi isključivo za plavi dizel, i o u količini od 250 litara.

Lukoil Croatia poručio je kako u ovom trenutku nema namjeru ograničavati količine prodaje goriva svojim kupcima.

Petrol Hrvatska ističe kako ni oni ne uvode nikakva ograničenja količina goriva.

I dok veliki distributeri tvrde da problema nema, oglasila se Hrvatska poljoprivredna komora i poručila da je zbog nedostatka plavog dizela ugrožena proljetna sjetva.