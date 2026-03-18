Hrvati će opet imati jugoslavenski scenarij? Stručnjaci: 'Ovo se neće tako brzo riješiti'

Zaljev gori, rat bijesni, Hormuški tjesnac je zatvoren. Rafinerije i tankeri lete u zrak - baš kao i cijene nafte. Svijet je zahvatila kriza kojoj se ne nazire kraj. Skaču cijene goriva.

"Nekad nam je psihološka granica bila 10 kuna, danas govorimo o 2 eura. Ja ne bih rekao da postoji tu psihološka granica, postoje cijene na burzama svjetskima koje su trenutno u porastu", tvrdi Dražen Jakšić, ravnatelj Energetskog instituta Hrvoje Požar.

U ovom trenutku gorivo u Hrvatskoj je među najjefitnijima u EU. Litru benzina plaćamo 1,50, dizela 1,55 eura. U Nizozemskoj, Danskoj i Njemačkoj litra goriva varira od 2 do čak 2 eura i 20 centi.

'Pitanje je do kada Vlada može intervenirati'

Zbog odluke Vlade o zamrzavanju cijena do daljnjeg ćemo i dalje plaćati jeftino gorivo. Premijer Plenković kaže: "Kao što smo intervenirali prošli ponedjeljak, intervenirat ćemo i dalje."

Stručnjak za naftu Davor Štern kaže da će Vlada intervenirati dok može.

"Dok ima izvora sredstava da pokuša tu cijenu držati ispod te granice." No pitanje je do kada. Zamrzavanje cijena goriva nadoknađuje se iz proračuna i ako ovakva situacija potraje u jednom trenutku morat će se reći dosta. A onda bi mogli gorivo plaćati i više od dva eura po litri.

'Ne bi bilo dobro ući u sezonu s ovim cijenama'

Jakšić upozorava da se sa subvencioniranim cijenama ne može unedogled. "Pogotovo ne bi bilo dobru ući u turističku sezonu sa subvencioniranim cijenama jer na takav način zapravo subvencioniramo i turiste, subvencioniramo tranzitni promet kroz Hrvatsku, a drugo ne dajemo ni dobar signal našim građanima. Nije redovna situacija, krizna je situacija, treba štediti na tom segmentu", kazao je.

I tako smo došli do čuvene štednje. Oni stariji sjećaju se što na ovim prostorima znači štednja goriva. 1979. u Jugoslaviji uvedena je vožnja po principu par -nepar tablica pa smo provjerili kako je to izgledalo 4. svibnja 1979. kada su uvedene restrikcije.

Na prvi dan štednje kako piše tadašnji Večernji, vozila je na cestama bilo upola manje. Ona s neparnim tablicama ostala su doma, a bilo je i kašnjenja na posao. Zamislite ZET je sve dočekao nespreman.

'Ljudi su mijenjali registracije na autima'

Par - nepar vožnja dovela je osamdesetih do raznih akrobacija kojima su se pokušavale nadmudriti državne mjere štednje.

"Svašta su se ljudi dovijali, oni koji su imali dva auta u obitelji, oni su mijenjali registracije, tako da imaju jedan parni, a drugi neparni broj, onda se na registarske pločice su se ljepile, trojka se pretvarala u osmicu. Bilo je različitih načina kombinacija", prisjeća se Štern.

Takve kombinacije sada nam neće trebati jer nestašice u Hrvatskoj nisu izvjesne, kažu stručnjaci. Ipak čak i ako rat stane preko noći, kriza se neće tako brzo riješiti za razliku od nekih prijašnjih.

Kriza je nepredvidiva

Ono što je u ovom slučaju različito je da je kriza nepredvidljivo dugačka, upozorava stručnjak za naftu. "Jer se uništavaju i postrojenja za proizvodnju nafte i potpuno je neizvjesno kakva su oštećenja i kad prestanu ratna neprijateljstva koliko će dugo vremena trebati da se stanje vrati u normalu", kaže Štern.

Da je cijeli svijet izvan normale vidi se i po situaciji na benzinskim pumpama diljem svijeta. Azijske zemlje koje su najjače pogođene uvode mjere štednje. U SAD-u su cijene goriva skočile najbrže u posljednjih 20 godina.

"Nemoćni smo. Ludilo je i cijena će porasti. Dakle, danas smo točili gorivo jer mislim da će sutra biti preko četiri dolara", kazala je Amy iz Floride. "Plačem svaki dan. Strašno je", 'uznemiren' je Paulo iz iste američke države.

Zbog visokih cijena goriva uskoro bi mogli plakati i u Hrvatskoj. Možda par nepar vožnja nije realna, ali ne bi bilo loše štedjeti tako da na posao tu i tamo odemo u autu s kolegom ili čak javnim prijevozom.