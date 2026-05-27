Trump se ruga Bidenu i tvrdi da je savršenog zdravlja: 'Hodam polako da ne padnem'

Iako se američki predsjednik jučer pohvalio svojim "savršenim" zdravljem nakon trećeg liječničkog pregleda u bolnici Walter Reed u nešto više od godinu dana, zabrinutost o njegovom zdravlju i dalje raste, piše Metro.co.uk.

"Upravo sam završio svoj 6-mjesečni sistematski pregled u Vojno-medicinskom centru Walter Reed. Sve je bilo SAVRŠENO", napisao je Donald Trump na Truth Socialu odmah nakon pregleda.

"Šestomjesečni sistematski pregled“ trajao je oko tri i pol sata i tijekom njega je Trump podvrgnut "godišnjim stomatološkim i medicinskim procjenama". Prošle jeseni potvrđeno je da je predsjednik na kontrolnom pregledu u bolnici obavio CT skeniranje kako bi se "isključili bilo kakvi kardiovaskularni problemi".

Ruga se Joeu Bidenu

O dosadašnjim nagađanjima nije se oglasio, ali zato voli naglasiti koliko je njegovo zdravlje savršeno u odnosu na suparnike. Gostujući na CNBC-u ranije ove godine ismijao je Joea Bidena za kojeg je rekao da nije mogao hodati stepenicama. Ipak, priznao je da i sam pazi da ne padne. Trump, koji sljedeći mjesec puni 80 godina, rekao je:

"Moram biti oprezan jer ako se spotaknem ili padnem, bit će to najveće... Zato kad izađem iz tih aviona, hodam lijepo i polako. Ne želim postavljati nikakve brzinske rekorde", rekao je.

Biden se, primjerice, spotaknuo na stepenicama predsjedničkog zrakoplova Air Force One ubrzo nakon početka svog predsjedništva, jednom je pao na pozornici i spotaknuo se ili nakratko izgubio ravnotežu na stepenicama u još oko tri navrata u javnosti. Trump je snimljen u srpnju prošle godine kako se spotiče na stepenicama Air Force One i mučio se s hodanjem u ravnoj liniji tijekom nekoliko javnih nastupa. Naziva Bidena "pospanim Joeom", ali i sam Trump je viđen kako se muči ostati budan tijekom javnih nastupa.

I sam se borio s teškim kapcima

Zaspao je tijekom razgovora o zdravstvu s administratorom Medicarea dr. Mehmetom Ozom i zaspao otvorenih usta dok je glavni svjedok svjedočio tijekom njegovog suđenja za šutnju. Velike modrice na njegovim rukama također su izazvale zabrinutost među njegovim pristašama, ali on ih je odbacio kao "često drhtanje ruku" i visoku dozu aspirina.

Drugi su nagađali da su tragovi možda uzrokovani intravenskim infuzijama, tankom kožom ili njegovim godinama. U srpnju prošle godine Trumpu je dijagnosticirana kronična venska insuficijencija, stanje u kojem vene imaju problema s vraćanjem krvi u srce. Ipak, liječnik Bijele kuće Sean Barbarella rekao je da je predsjednik dobro.

Unatoč tim uvjeravanjima, američka javnost sumnja u Trumpovo zdravlje. Anketa Washington Posta, ABC Newsa i Ipsosa pokazala je da 40 posto Amerikanaca smatra da Trump ima mentalnu oštrinu za predsjedništvo, u odnosu na 47 posto prošlog rujna.