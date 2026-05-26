OGLASIO SE /

Trump obavio liječnički pregled: Pogledajte što je odmah nakon toga objavio

Trump obavio liječnički pregled: Pogledajte što je odmah nakon toga objavio
Foto: Pool/ABACA/Shutterstock Editorial/Profimedia

Trump, koji rođendan slavi 14. lipnja, postao je u siječnju 2025. kada je preuzeo mandat najstarija osoba koja je zavladala Bijelom kućom

26.5.2026.
20:20
Hina
Pool/ABACA/Shutterstock Editorial/Profimedia
Američki predsjednik Donald Trump, koji sljedeći mjesec puni 80 godina, izjavio je da je "sve savršeno" nakon što je u utorak obavio liječnički pregled u Nacionalnom vojnom medicinskom centru Walter Reed.

Američki predsjednik nije naveo nikakve pojedinosti u kratkoj objavi na Truth Socialu u kojoj je rekao da je pregled gotov.

Trump se često predstavlja kao energičniji i u boljoj formi od Joea Bidena, svog demokratskog prethodnika koji je prošle godine napustio dužnost u 82. godini.

Fotografije otvorile pitanja o Trumpovom zdravlju 

Ipak, nedavne fotografije koje prikazuju osip na vratu otvorile su pitanja o Trumpovom zdravlju, nakon slika natečenih gležnjeva i modrica na ruci prekrivenih šminkom iz srpnja 2025.

Trump, koji rođendan slavi 14. lipnja, postao je u siječnju 2025. kada je preuzeo mandat najstarija osoba koja je zavladala Bijelom kućom.

Posjet Nacionalnom vojnom medicinskom centru Walter Reed bio je Trumpov treći liječnički pregled u 13 mjeseci.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
