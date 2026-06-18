Mladić (22) popravljao auto pa izazvao požar cigaretom: Ima teške ozljede

U Velikoj Gorici, u Kurilovečkoj ulici, u radionici je izbio požar nakon što je mladić (22) popravljao svoj automobil i zapalio cigaretu.

Uslijed toga, došlo je do zapaljenja automobila, koji je u potpunosti izgorio. Požar se prošio i na vrata radionice, no visina materijalne štete još nije utvrđena.

Vatru su ugasili vatrogasci, a mladić (22) je teško ozlijeđen. Liječnička pomoć pružena mu je u Klinici za traumatologiju.