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ZAPALJENA CIGARETA /

Mladić (22) popravljao auto pa izazvao požar cigaretom: Ima teške ozljede

Mladić (22) popravljao auto pa izazvao požar cigaretom: Ima teške ozljede
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Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL/Ilustracija

Požar se prošio i na vrata radionice, no visina materijalne štete još nije utvrđena

18.6.2026.
13:15
Jaga Komazec
Davorin Visnjic/PIXSELL/Ilustracija
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U Velikoj Gorici, u Kurilovečkoj ulici, u radionici je izbio požar nakon što je mladić (22) popravljao svoj automobil i zapalio cigaretu.

Uslijed toga, došlo je do zapaljenja automobila, koji je u potpunosti izgorio. Požar se prošio i na vrata radionice, no visina materijalne štete još nije utvrđena.

Vatru su ugasili vatrogasci, a mladić (22) je teško ozlijeđen. Liječnička pomoć pružena mu je u Klinici za traumatologiju.

Velika GoricaZapaljenje AutomobilPožar
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