Pitali smo Hrvate koja je tajna uspjeha naših sportaša: 'Nema tu tajne, evo u čemu je stvar'

Zračna luka u Zagrebu doživjela je noć kakva se ne pamti. Čak tri dočeka za tri velike medalje! Prvo su u Zagreb stigli novi vaterpolski europski prvaci do 20 godina. Sat vremena kasnije – Sara Kolak, nova europska prvakinja u bacanju koplja. Njezina prva medalja nakon olimpijskog zlata. I za kraj neviđene večeri – Marino Bloudek. Hrvatska napokon ima trkača u samom vrhu. Marino je iz Birminghama donio srebro na 800 metara.

"Veličanstven rezultat, nastavili smo na tragu naših mladih selekcija. Na neki način smo imali i manji pritisak sa željom da budemo pravi. U tome smo uspjeli bez obzira na to koliko nam je u početku bilo teško", rekao je izbornik vaterpolske reprezentacije U20 Zoran Bajić.

"Nismo svjesni da smo osvojili europsko", dodao je kapetan reprezentacije Maro Šušić.

Hrvatska bacačica koplja Sara Kolak nakon sjajnog nastupa i osvajanja europskog zlata vratila se u Hrvatsku, nije skrivala zadovoljstvo zbog velikog uspjeha.

"Ovo je nagrada za sav trud. Svašta se dogodilo u ovih 10 godina, bilo je dobrih i loših dana, ali nisam odustajala. Našla sam put do nje", poručila je.

"Zadnjih 100 metara sam znao da sam jako dobar u završnici. Za mene je ove srebro poput zlata", rekao je Bloudek.

Koja je tajna hrvatskih sportskih uspjeha?

Juniori, seniori, pojedinačno ili timski, hrvatski sportaši nas ne prestaju oduševljavati, pa smo u našoj Temi dana pitali i vas: "Koja je tajna hrvatskih sportskih uspjeha?"

Evo nekoliko vaših odgovora:

"Stručni rad, odricanje, podrška obitelji i ljubav prema sportu koji treniramo", poručila je Ana Guštin Dragojević.

"Nema tajne. Disciplina, rad, upornost, odricanje. A ne oslanjanje na to da će im netko pomoći", komentirala je Ivanka Žakman.

"Sportaši se odriču mnogo toga da bi došli do rezultata. Ne smijemo zaboraviti ni njihove roditelje koji ih podržavaju, najčešće im kupuju opremu i plaćaju treninge", dodala je Lidija Novak.

"Normalni mladi ljudi, kojima je sport ljubav. I dobro da ih ima", zaključila je Arijana Letić.

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