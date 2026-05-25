Poznato tko je vlasnik zapaljenog Porschea: Sam je gasio požar do dolaska vatrogasaca

U zagrebačkoj ulici 1. Resnik noćas je pod nerazjašnjenim okolnostima planuo skupocjeni Porsche Panamera E-Hybrid, parkiran u dvorištu obiteljske kuće.

Automobil je u vlasništvu jedne leasing kuće, a koristi ga poduzetnik Dino T., koji u svojem vlasništvu ima tvrtku za obradu i zbrinjavanje neopasnog otpada, doznaje Jutarnji list.

Iz PU zagrebačke izvijestili su da su oko 2.35 sati zaprimili dojavu da je izbio požar osobnog automobila u vlasništvu 32-godišnjaka te da su ga ugasili vatrogasci. Policijski očevid je u tijeku.

Sam gasio požar

Dežurne službe o požaru je obavijestio korisnik automobila, a vatrogasci i policija odmah su pristigli na mjesto događaja. Do njihovog dolaska, 32-godišnjak se već borio s vatrom koju je gotovo u cijelosti uspio ugasiti vodom pomoću vrtnog crijeva, doznaje medij.

Vatrogasci su nakon toga odradili odimljavanje, isključili napajanje vozila strujom te ga pregledali termovizijskom kamerom nakon hlađenja.

Izgorio je prednji dio vozila, a sve upućuje na to da je požar podmetnut.