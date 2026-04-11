FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRIVREMENO 'DEKINTIRANA' /

Žena narkobosa i četiri prijateljice pokrale namještaj iz IKEA-e pa pobjegle Porscheom

×
Foto: Robin Utrecht/Shutterstock Editorial/Profimedia

Prema izvješćima, vrijednost ukradenih predmeta dosegla je nekoliko tisuća eura

11.4.2026.
17:50
Tajana Gvardiol

VOYO logo
VOYO logo

Pet "izuzetno dobro odjevenih žena" izvelo je neobičnu krađu IKEA-e u Matosinhosu, kraj portugalskog Porta ovog tjedna, pobjegavši ​​u Porscheu i kombiju natovarenom namještajem. Prema izvješćima, vrijednost ukradenih predmeta dosegla je nekoliko tisuća eura.

Correio da Manhã objašnjava da su žene prošle s raznim komadima namještaja (u obliku ravnih paketa) kroz samoposlužne blagajne, te brzo nestale u liftu. Vani su ih čekali Porsche i kombi.

Navodno su, do trenutka kada su zaštitari shvatili što se događa, žene pobjegle. Ostavile su za sobom jedna puna kolica, a ostatak njihove robe navodno je bio u kombiju koji je također napustio mjesto događaja prije nego što ga je itko mogao zaustaviti. Međutim, jedna od žena je prepoznata. Vlasnik trgovine u Portu "nedavno je vidio muža zatvorenog zbog međunarodne trgovine drogom". Njegov novac je zamrznut. Nadzorne kamere otkrit će identitet svih kraljdivica, uvjereni su portugalski mediji. 

IkeaKrađaPorugalNarkobosPorsche
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
