Žena narkobosa i četiri prijateljice pokrale namještaj iz IKEA-e pa pobjegle Porscheom

Pet "izuzetno dobro odjevenih žena" izvelo je neobičnu krađu IKEA-e u Matosinhosu, kraj portugalskog Porta ovog tjedna, pobjegavši ​​u Porscheu i kombiju natovarenom namještajem. Prema izvješćima, vrijednost ukradenih predmeta dosegla je nekoliko tisuća eura.

Correio da Manhã objašnjava da su žene prošle s raznim komadima namještaja (u obliku ravnih paketa) kroz samoposlužne blagajne, te brzo nestale u liftu. Vani su ih čekali Porsche i kombi.

Navodno su, do trenutka kada su zaštitari shvatili što se događa, žene pobjegle. Ostavile su za sobom jedna puna kolica, a ostatak njihove robe navodno je bio u kombiju koji je također napustio mjesto događaja prije nego što ga je itko mogao zaustaviti. Međutim, jedna od žena je prepoznata. Vlasnik trgovine u Portu "nedavno je vidio muža zatvorenog zbog međunarodne trgovine drogom". Njegov novac je zamrznut. Nadzorne kamere otkrit će identitet svih kraljdivica, uvjereni su portugalski mediji.

