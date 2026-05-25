Večer Dinamove dominacije: Beljo igrač i strijelac sezone, Modri uzeli gotovo sve

Nakon završetka još jedne uzbudljive sezone SuperSport HNL-a održana je tradicionalna dodjela nagrada najboljima, a najveći pobjednik večeri bio je Dinamo Zagreb, čiji su igrači i članovi stožera osvojili najveći broj priznanja.

Najprestižniju nagradu za najboljeg igrača sezone osvojio je Dion Drena Beljo, koji je iza sebe imao sjajnu sezonu. Osim što je proglašen najboljim nogometašem prvenstva, Beljo je završio i kao najbolji strijelac lige s impresivnim 31 pogotkom te je očekivano uvršten u idealnu momčad sezone.

Među kandidatima za najboljeg igrača bili su još Josip Mišić, Luka Stojković, Rokas Pukštas i Toni Fruk, no Beljova sezona ipak je ostavila najjači dojam.

Priznanje za najboljeg trenera pripalo je Mario Kovačević, koji je s Dinamom imao vrlo uspješnu sezonu. U konkurenciji su bili i Gonzalo Garcia te Nikola Šafarić.

Dinamo je dominirao i u kategoriji mladih igrača, gdje je nagradu osvojio Luka Stojković. Među nominiranima su bili Sergi Dominguez, Rokas Pukštas, Šimun Hrgović i Toni Silić.

Nagradu za najbolji pogodak sezone dobio je Tomislav Duvnjak za gol protiv Hajduka u 15. kolu prvenstva. U konkurenciji za najljepši pogodak bili su još Monsef Bakrar, Arbër Hoxha, Tiago Dantas i Iuri Tavares.

Za najboljeg vratara sezone proglašen je Marko Malenica, koji je svojim obranama bio jedan od ključnih igrača Osijeka tijekom prvenstva.

Momčad sezone SHNL-a

U idealnih 11 prvenstva našli su se:

Marko Malenica (Osijek)

Scott McKenna (Dinamo)

Sergi Dominguez (Dinamo)

Marko Pajač (Lokomotiva)

Ante Oreč (Rijeka)

Josip Mišić (Dinamo)

Luka Stojković (Dinamo)

Miha Zajc (Dinamo)

Ante Rebić (Hajduk)

Aleksa Latković (Varaždin)

Dion Drena Beljo (Dinamo)

Momčad je postavljena u formaciji:

Malenica – Oreč, Dominguez, McKenna, Pajač – Stojković, Mišić, Zajc – Latković, Beljo, Rebić.