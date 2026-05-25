Je li Toma Ostojić postao ozbiljan kandidat za naslov? 'Ćaća' mi je inspiracija i najveća potpora'
Toma Ostojić mladi je drifter koji je nakon Solina pomrsio račune prvacima. Uoči DONUT Drift 09 na Westgate Cityju donosimo priču o njemu
Izvanredno drugo mjesto na spektaklu Donut Drift 8 u Splitu lansiralo je ime mladog Solinjanina Tome Ostojića u samo središte rasprava o novom prvaku. Najmlađi sudionik natjecanja pokazao je zrelost i talent kojima je zasjenio i mnogo iskusnije rivale, te oduševio regionalnu drift scenu. Dok se drift scena priprema za treću postaju prvenstva, Donut 9 na Westgate Cityju krajem svibnja, postavlja se ključno pitanje. Je li njegov uspjeh bio samo bljesak ili najava dolaska nove sile hrvatskog drifta?
Dominacija na Stinicama zaustavljena u finalu
Splitska utrka, održana na tehnički iznimno zahtjevnoj i uskoj stazi omeđenoj betonskim barijerama, bila je pravi test vještine. U takvim uvjetima, gdje preciznost dolazi ispred sirove snage, Ostojić je briljirao.
Njegove vožnje tijekom cijelog dana bile su na samom vrhu, a agresivnim, ali kontroliranim stilom osvojio je i publiku i suce. Iako je pobjedu na kraju odnio iskusni Ivo Znaor, poznat kao "Doktor", mnogi se slažu da je Ostojić bio moralni pobjednik vikenda. Splet nesretnih okolnosti u finalnoj borbi koštao ga je najviše stepenice postolja, no dojam koji je ostavio bio je neupitan. Njegov nastup potvrdio je ono što poznavatelji scene već dugo govore – Ostojić posjeduje kontrolu i mirnoću veterana.
Westgate kao ključni test zrelosti
Uspjeh u Splitu sada stavlja dodatan pritisak na mladog vozača. Sljedeća postaja, Donut 09 na parkiralištu Westgate Cityja, bit će test potpuno drugačijeg karaktera. Staza poznata po znatno većim brzinama i atraktivna noćna utrka tražit će prilagodbu i ponovno dokazivanje. Konkurencija će biti nemilosrdna. Pobjednik Splita, Ivo Znaor, sigurno želi nastaviti niz. Tu je i Adrian Petričević, miljenik publike i prošlogodišnji Donut prvak, koji će tražiti iskupljenje nakon trećeg mjesta.
Ne smiju se zaboraviti ni aktualni prvak Marko Brdek te uvijek opasni Nikola Ilić i Erik Janković, vozači koji mogu pomrsiti račune vodećima. Budući da su bodovne razlike na vrhu prvenstva minimalne, utrka na Westgateu mogla bi biti ključna u borbi za naslov.
Toma Ostojić više nije samo "mlada nada". Rezultatom iz Splita dokazao je da pripada samom vrhu i da ga se mora shvatiti ozbiljno.
"'Ćaća' mi je inspiracija i najveća potpora", rekao je na Mičevcu za portal Net.hr, potvrđujući da je strast prema oktanima obiteljsko nasljeđe, no na stazi pokazuje da je samostalan i nevjerojatno talentiran vozač. Predstojeći okršaj s elitom na Westgateu dat će konačan odgovor je li splitski podvig bio temelj za osvajanje titule. Jedno je sigurno. Hrvatska drift scena dobila je novog, opasnog protagonista.