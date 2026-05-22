Tko može zaustaviti Marka Brdeka? Čeka nas bitka svih bitaka

Nakon dominantnog ulaska u sezonu, Marko Brdek stiže na treću rundu DONUT međunarodnog kupa kao vozač kojeg svi žele pobijediti. Pobjedom na otvaranju sezone na Mičevcu i taktički odrađenom utrkom u Splitu, Brdek je zauzeo vodeću poziciju u ukupnom poretku, no nadolazeći spektakl na Westgate Cityju 30. i 31. svibnja donosi novu razinu pritiska i listu iznimno motiviranih konkurenata spremnih preuzeti tron. Pitanje koje se postavlja uoči jedne od ključnih utrka sezone jest: tko ima snage, vještine i hrabrosti zaustaviti njegov pobjednički niz?

DONUT 09 donosi adrenalinski drift vikend na jednu od najpopularnijih lokacija sezone - Westgate City u Zaprešiću. Borba za bodove i poredak ulazi u ključnu fazu, a završne borbe i glavna utrka u nedjelju odlučuju tko se penje na vrh.

Stari znanci i mlade nade

Prvi u redu izazivača stoje vozači koji su već pokazali da pripadaju samom vrhu regionalne scene. Ivo Znaor, poznat po svojoj nevjerojatnoj konstanti, prati Brdeka u stopu i upravo bi njegova staloženost mogla biti ključna u dugoj i nepredvidivoj sezoni. Znaor je optimističan nakon što je, kako kaže, riješio probleme s pogonom koji su ga mučili prošle godine i vozački je spreman sto posto. Uz njega, sve se glasnije spominje ime mladog Tome Ostojića.

Nakon briljantnog nastupa na tehnički zahtjevnoj stazi u Splitu, gdje je osvojio drugo mjesto, ovaj šesnaestogodišnjak potvrdio je da više nije samo talent, već ozbiljan kandidat za naslov. Njegova hrabrost i preciznost na uskim splitskim Stinicama bile su impresivne, a sada se čeka potvrda na bržoj stazi Westgatea.

Ne smije se zaboraviti ni Adrian Petričević, aktualni prvak Hrvatske i prošlogodišnji DONUT prvak. Iako početak sezone nije bio u potpunosti po njegovim mjerilima, Petričević je vozač koji u svakom trenutku može pronaći pobjedničku formu i pomrsiti račune vodećima. Njegovo iskustvo i poznavanje borbe za naslov čine ga konstantnom prijetnjom.

Regionalna sila i nepredvidivi Westgate

Borba za vrh nije rezervirana samo za domaće vozače. Regionalna konkurencija nikad nije bila jača, a to je najbolje pokazao Nikola Ilić iz Srbije, koji je svojim snažnim Nissanom već dokazao da može parirati dominantnim BMW-ima. Uz njega, tu su i Erik Jankovič te Peter Brolli, koji su na posljednjem natjecanju zauzeli mjesta na postolju odmah iza Brdeka, jasno pokazavši da se na njih mora ozbiljno računati. Njihovi nastupi potvrđuju da svaka pogreška vodećih može biti skupo plaćena.

Ključan faktor u raspletu mogao bi biti i sam događaj DONUT 9 na Westgate Cityju. Potpuno novi layout staze, veće brzine i specifični uvjeti noćne vožnje testirat će granice svih natjecatelja. Dok su Mičevec i Split tražili različite pristupe, Westgate donosi jedinstven spoj brzine i tehničke preciznosti pod svjetlima reflektora, što često izjednačava šanse i otvara prostor za iznenađenja.

Iako Brdek u treću rundu ulazi s prednošću, borba za naslov prvaka potpuno je otvorena. Pritisak je na njemu da potvrdi status favorita, dok Znaor, Ostojić, Petričević i ostatak moćne konkurencije vrebaju svoju priliku. Odgovore na sva pitanja donijet će vikend ispunjen dimom, adrenalinom i oktanskom bukom.