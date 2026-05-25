Kultna auto kuća gasi svoje poslovanje u Njemačkoj: Ove godine prodano samo 30 vozila

Tvrtka Lada Deutschland GmbH, sa sjedištem u njemačkom gradiću Buxtehudeu, i službeno je proglasila stečaj. Budući da uprava poduzeća u proteklom razdoblju nije uspjela pronaći novog strateškog investitora, nakon gotovo 50 godina kultna ruska marka nije više prisutna na njemačkom tržištu. U Buxtehudeu se ne posluje već nekoliko mjeseci. Pred sam kraj u tvrtki je ostalo zaposleno svega desetak radnika, piše Fenix.

Problemi za uvoznika nisu započeli preko noći, već su se gomilali godinama. Još krajem 2019. godine, ruski matični proizvođač AvtoVAZ službeno je zaustavio izvoz svojih vozila prema Europi jer je Europska unija drastično pooštrila ekološke propise o emisiji ispušnih plinova, koje ruski motori nisu mogli ispuniti.

Kako bi spasio posao, njemački uvoznik u Buxtehudeu tada je prešao na takozvani sivi (privatni) uvoz popularnog terenca Lada Niva, te ga na njemačkom tržištu nastavio plasirati pod imenima Lada 4×4 i Lada Taiga. Ti automobili, premda tehnološki zaostali i siromašni opremom, bili su iznimno popularni među lovcima i poljoprivrednicima zbog svoje niske cijene.

Kineski brendovi nisu uspjeli spasiti situaciju

Onoga trenutka kada je izbio rat u Ukrajini te kada su na snagu stupili oštri europski embargi i sankcije protiv Rusije, i ovaj preostali lanac opskrbe u potpunosti se urušio. Nabava novih vozila, ali i najobičnijih zamjenskih dijelova za redovne servise, postala je praktički nemoguća misija.

Ruski automobilski div s Volge, tvrtka AvtoVAZ, svoje Lade i dalje sklapa u matičnom pogonu u Toljattiju, te pod licencom u Kazahstanu, Egiptu i Ekvadoru. Svjetsku slavu stekli su upravo s modelom Niva, a zanimljivo je da je ime Lada u početku bilo rezervirano isključivo za izvoz, dok je od 1976. godine u potpunosti zamijenilo stari domaći naziv Žiguli.

U očajničkom pokušaju da spasi njemačku tvrtku od propasti, uprava je pokušala izgraditi potpuno novi stup poslovanja. Sklopljeni su ugovori s kineskim proizvođačima automobila JAC i Dayun, s planom da se njemačkim kupcima umjesto Rusa ponude kineska vozila.

Lada je dovela Kiju

Međutim, taj je zaokret doživio potpuni fijasko. Tijekom 2024. i 2025. godine u cijeloj Njemačkoj prodano je jedva tridesetak vozila iz njihovog asortimana. U usporedbi s prijašnjim zlatnim godinama, kada je Lada u Njemačkoj redovito bilježila više od tisuću novoregistriranih automobila godišnje, ovaj pad bio je jasan znak da je kraj neizbježan.

Povijest ove posrnule tvrtke iz Buxtehudea seže daleko izvan okvira same ruske marke. Malo je poznata činjenica iz automobilske povijesti da je početkom 1990-ih godina upravo tadašnja tvrtka Lada GmbH, preko svoje kćerinske tvrtke, djelovala kao prvi službeni i službeni uvoznik koji je južnokorejsku marku Kia doveo na njemačko tlo.

Dok je Kia u međuvremenu izrasla u globalnog i iznimno uspješnog automobilskog giganta na europskim cestama, njezin prvi njemački uvoznik, utopljen u problemima s ruskim vlasnicima i sankcijama, morao je trajno zatvoriti svoja vrata.