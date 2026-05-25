Partnerice vozača plijenile pažnju, a detalj za vrijeme pjevanja himne posebno upada u oči

Velika nagrada Kanade ponovno je potvrdila status jedne od najnepredvidljivijih i najomiljenijih utrka u kalendaru Formule 1, a Montreal je proteklog vikenda bio dio elite, jet seta, slavnih i poznatih, te djevojaka vozača Formule 1 koje su plijenile pažnju. Velika nagrada Kanade za 2026. godinu oduševila je i na stazi i izvan nje. Montreal je disao punim plućima, a zrakom je titrala mješavina mirisa spaljenih guma, javorovog sirupa i onog neuhvatljivog elektriciteta koji se osjeti samo kada se u jednom gradu spoje vrhunski sport i globalni glamur, ali ovaj put bila je mnogo više od same utrke.

Bila je to gradska proslava koja je pulsirala od centra grada do zavoja staze Gilles-Villeneuve, spajajući strast za utrkivanjem s groznicom doigravanja Montreal Canadiensa, stvarajući, kako je to opisao pjevač Simple Plana Pierre Bouvier, "čarobno vrijeme" za biti u gradu. Dok je na stazi mladi Kimi Antonelli iznenadio pobjedom, izvan nje, prava predstava odvijala se u paddocku, na ekskluzivnim zabavama i užurbanim ulicama koje su se pretvorile u modnu pistu i okupljalište svjetskih zvijezda.

Grad koji diše za Formulu 1

"Centar grada se vratio", sažela je energiju Sandra Ferreira, vlasnica poznatog restorana Ferreira Café na ulici Peel, čiji je promet bio četverostruko veći od uobičajenog. Njezine riječi odzvanjale su ulicama koje su vrvjele životom. Legendarni Peel Paddock i festival na ulici Crescent ponovno su pretvorili srce Montreala u ogromnu fan zonu na otvorenom, ispunjenu simulatorima utrka, egzotičnim automobilima, DJ-evima i terasama s kojih je odjekivala glazba. Ove godine, međutim, energija je bila dvostruka. Dok su bolidi jurili stazom, grad je živio i za svoje hokejaške heroje, Montreal Canadiense, koji su se borili u finalu Istočne konferencije.

Ta sinergija bila je opipljiva. Mještani, uključujući i jedinog kanadskog vozača Lancea Strolla, priznali su da je grad možda čak i više uzbuđen zbog Habsa. Gosti restorana, kako je primijetila Ferreira, stizali su ranije na večere prije utakmica, a elegantna odijela zamijenjena su morem crvenih, bijelih i plavih dresova. Čak je i Stroll, vozač Aston Martina, ponosno nosio obilježja Habsa, dijeleći s obožavateljima svoja omiljena mjesta u gradu. Od Lester’s Delija do Orange Julepa. Brendovi su također prepoznali potencijal, pa su tako Cadillac, Audi i Mercedes-Benz pretvorili luksuzne hotele i prostore poput Fairmont The Queen Elizabeth i Stare luke u impresivne izložbene prostore, brišući granice između automobilske kulture, luksuza i gradskog života. Čak je i Sky Sportsov tim svratio u poznatu pekarnicu St-Viateur Bagel, potvrđujući da je Grand Prix vikend događaj koji prožima svaki kutak Montreala, javljaju strani mediji.

Zvjezdana prašina na stazi i izvan nje

Kao i svake godine, Velika nagrada Kanade privukla je impresivnu listu poznatih lica iz svijeta sporta, glazbe i biznisa. Pop zvijezda Katy Perry, iako je grad napustila prije same utrke, iskoristila je priliku da pohvali Air Canadu, dok su društvene mreže brujale o mogućem dolasku repera Drakea. Iako njegov dolazak na stazu nije službeno potvrđen, snimke njegovih suradnika ispred hotela Four Seasons potaknule su nagađanja i dale vikendu dodatnu dozu zvjezdane intrige.

Paddock je bio mjesto susreta sportskih svjetova. Predsjednik FIFA-e, Gianni Infantino, donio je sa sobom trofej Svjetskog prvenstva, dok je napadač Toronto Maple Leafsa, William Nylander, iskoristio pauzu u hokejaškoj sezoni za druženje s timom Red Bull Racinga. Bivši igrač Canadiensa, Tyler Toffoli, viđen je u paddocku sa suprugom Cat, a lokalni glazbeni ponos, rockeri iz benda Simple Plan, pružili su podršku Charlesu Leclercu, otkrivši da je pjevačeva kći velika obožavateljica Ferrarijevog vozača. Glitz i glamur dosegnuli su vrhunac na tradicionalnoj Grand Prix Gali u hotelu Ritz-Carlton, događaju koji okuplja montrealsku elitu. Značajno je da su Canadiensi ove godine propustili zabavu, ali s dobrim razlogom – iste večeri igrali su ključnu utakmicu doigravanja u Raleighu. Njihova odsutnost samo je naglasila jedinstvenu sportsku groznicu koja je istovremeno tresla grad.

Paddock kao modna pista

Dok su vozači bili usredotočeni na savršene linije na stazi, njihove partnerice definirale su one modne u paddocku. Montreal je, za razliku od blještavila Monaka ili kaosa Miamija, donio opušteniju, ali jednako profinjenu modnu energiju. Trendovi su se kretali od ležerno krojenih odijela i "vintage" trapera do predimenzioniranih jakni, potvrđujući da je paddock staze Gilles-Villeneuve postao prava modna pista.

U središtu pozornosti bio je svakako najnoviji i najpraćeniji par u Formuli 1, Lewis Hamilton i Kim Kardashian. Njihova veza, koja je postala javna početkom 2026. godine nakon zajedničkih pojavljivanja na Super Bowlu i odmora u Tokiju, donijela je novu razinu medijske pažnje. Kim, ikona stila i poduzetnica, svojim je dolaskom potvrdila sve jaču vezu između svijeta Formule 1 i pop kulture. Njihova prisutnost u Montrealu bila je jedna od glavnih tema razgovora tijekom cijelog vikenda.

Ništa manje pažnje nisu privlačili ni mladenci Charles Leclerc i Alexandra Saint Mleux, koji su se vjenčali u privatnoj ceremoniji u Monaku ranije te godine. Alexandra, popularna influencerica i strastvena zaljubljenica u povijest umjetnosti, postala je jedno od najprepoznatljivijih lica u paddocku. Iako par čuva svoju privatnost na društvenim mrežama, njezina stalna podrška uz stazu je neupitna. S njima je bio i njihov pas Leo, neslužbena maskota paddocka, koji je osvojio simpatije svih, pa tako i Lewisa Hamiltona koji je snimljen kako se igra s njim.

Pored njih, pistom paddocka prošetale su i druge poznate partnerice. Kelly Piquet, partnerica Maxa Verstappena i sama dio trkaće dinastije, zračila je samopouzdanjem. Profesionalna golferica Lily Muni He, zaručnica Alexa Albona, pokazala je sportsku eleganciju, dok je Carmen Montero Mundt, partnerica Georgea Russella, plijenila pažnju svojim sofisticiranim stilom. Od Rebecce Donaldson, škotskog modela uz Carlosa Sainza, do Francisce "Kika" Gomes, portugalske manekenke i djevojke Pierrea Gaslyja, partnerice vozača dokazale su da su mnogo više od pratnje. Dokazale su da su uspješne žene koje su postale ključan dio vizualnog identiteta i glamura modernog Grand Prixa...

Od svisca do šampiona: trenuci za pamćenje

Osim mode i glamura, vikend u Montrealu donio je i niz nezaboravnih, ponekad i bizarnih trenutaka. Sama staza, poznata po svojoj nepredvidivoj prirodi, još je jednom pokazala zašto je vozači vole. Najveće iznenađenje priredio je mladi Kimi Antonelli, koji je odnio svoju prvu pobjedu u karijeri, ostavivši iza sebe veterana Lewisa Hamiltona. Hamilton je, unatoč drugom mjestu, bio pun hvale za stazu u Montrealu, ističući njezinu posebnu čar.

Divlji svijet otoka Notre-Dame također je odigrao svoju ulogu. Alex Albon izgubio je kontrolu nad svojim bolidom nakon što je naletio na svisca, vječnog stanovnika staze, dok je par gusaka također izazvao kratkotrajni kaos. Ovi susreti s prirodom usred visokotehnološkog sporta jedinstveni su za Montreal i uvijek iznova podsjećaju na specifičan šarm ove utrke. Zid prvaka (Wall of Champions) i ovog je puta bio prijetnja, tjerajući vozače na krajnje granice preciznosti. Zabavni trenuci zabilježeni su i na društvenim mrežama, poput Ferrarijevog izazova u kojem je Charles Leclerc pogađao je li u bočici motorno ulje ili javorov sirup, te simpatičnog kviza u kojem je testirao Hamiltonovo znanje francuskog jezika.

Velika nagrada Kanade 2026. bila je događaj s mnogo slojeva. Bila je to sportska drama s neočekivanim pobjednikom, festival koji je ujedinio grad u dvostrukoj sportskoj strasti, modna revija na otvorenom i okupljalište svjetske elite. Montreal je još jednom dokazao da zna kako organizirati spektakl koji nadilazi granice sporta, stvarajući vikend koji se ne pamti samo po poretku na cilju, već po jedinstvenoj energiji koja ga čini nezamjenjivim draguljem u kruni Formule 1.

