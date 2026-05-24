Putinova krvava osveta: Pogledajte potresne prizore iz Kijeva nakon napada Orešnikom

Rusija je tijekom noći izvela niz raketnih napada na Kijev i okolicu. U napadima je poginulo najmanje četvero, a više od 60 je ozlijeđeno.

Napad se dogodio dan nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio odmazdu zbog, kako je rekao, smrtonosnog ukrajinskog napada na studentski dom u okupiranom gradu Starobilsku. U tom je napadu, kojeg Putin naziva 'terorističkim činom', poginulo najmanje 18 osoba.

U napadu na Kijevsku oblast korišten je balistički projektil srednjeg dometa RS-26 "Rubež", poznat i kao "Orešnik". Sposoban je za iznimno velike brzine i manevriranje u završnoj fazi leta, što ga čini izuzetno teškim za presretanje. Prema nekim vojnim analitičarima, Rusija ga koristi za vojno odvraćanje i politički pritisak.