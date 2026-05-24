Potvrđeno je! Rusija lansirala Orešnik, Kijev gori na sve strane: Stižu zastrašujuće snimke
Rusija je u noći sa subote na nedjelju izvela masovni raketni napad na Ukrajinu u kojem je poginula najmanje dvoje, a više od 80 je ozlijeđeno.
U napadu na Kijevsku oblast korišten je balistički projektil srednjeg dometa RS-26 "Rubež", poznat i kao "Orešnik". Sposoban je za iznimno velike brzine i manevriranje u završnoj fazi leta, što ga čini izuzetno teškim za presretanje. Prema nekim vojnim analitičarima, Rusija ga koristi za vojno odvraćanje i politički pritisak.
Informaciju o korištenju projektila potvrdio je Jurij Ihnat, glasnogovornik ukrajinskog ratnog zrakoplovstva. Prema njegovim riječima, projektil je ispaljen s vojnog poligona Kapustin Jar u Rusiji, piše Kyiv Post.
Treći napad Orešnikom
Društvenim mrežama šire se snimke sinoćnjeg napada koje prikazuju karakterističan slijed udara kakav se povezuje s Orešnikom. Udari uključuju odvajanje bojnih glava, nakon čega slijedi niz snažnih eksplozija.
Ako se potvrdi da je Rusija koristila Orešnik u sinoćnjem napadu, bit će to treći put da je zabilježena upotreba tog oružja.
Prvi su ga put upotrijebili u napadu na Dnjipro 21. studenog 2024. godine, a drugi put u siječnju ove godine kada su gađali Lavovsku oblast.
Zelenski upozorio na napad
Predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je u subotu da se Rusija priprema upotrijebiti Orešnik u napadu na Ukrajinu, piše Kyiv Independent.
Pozivajući se na ukrajinske obavještajne podatke i informacije koje su podijelili američki i europski partneri, Zelenski je rekao kako se čini da Rusija priprema potencijalni udar.
"Naše obavještajne službe izvijestile su o primitku podataka, uključujući i one od američkih i europskih partnera, o tome da Rusija priprema napad raketom Orešnik. Provjeravamo ove informacije", rekao je Zelenski.
Zelenski je pozvao Ukrajince da ostanu budni i da poštuju upozorenja o zračnoj opasnosti. Također je pozvao zapadne saveznike da pojačaju pritisak na Moskvu, tvrdeći da bi dopuštanje Rusiji da nastavi rat bez snažnijih posljedica moglo potaknuti buduću agresiju i drugdje.