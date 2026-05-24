Potvrđeno je! Rusija lansirala Orešnik, Kijev gori na sve strane: Stižu zastrašujuće snimke

Rusija je u noći sa subote na nedjelju izvela masovni raketni napad na Ukrajinu u kojem je poginula najmanje dvoje, a više od 80 je ozlijeđeno.

U napadu na Kijevsku oblast korišten je balistički projektil srednjeg dometa RS-26 "Rubež", poznat i kao "Orešnik". Sposoban je za iznimno velike brzine i manevriranje u završnoj fazi leta, što ga čini izuzetno teškim za presretanje. Prema nekim vojnim analitičarima, Rusija ga koristi za vojno odvraćanje i politički pritisak.

Informaciju o korištenju projektila potvrdio je Jurij Ihnat, glasnogovornik ukrajinskog ratnog zrakoplovstva. Prema njegovim riječima, projektil je ispaljen s vojnog poligona Kapustin Jar u Rusiji, piše Kyiv Post.

Treći napad Orešnikom

Društvenim mrežama šire se snimke sinoćnjeg napada koje prikazuju karakterističan slijed udara kakav se povezuje s Orešnikom. Udari uključuju odvajanje bojnih glava, nakon čega slijedi niz snažnih eksplozija.

Russia just attacked Bila Tserkva in Ukraine with an Oreshnik Intermedium Range Ballistic Missile.

Ako se potvrdi da je Rusija koristila Orešnik u sinoćnjem napadu, bit će to treći put da je zabilježena upotreba tog oružja.

Prvi su ga put upotrijebili u napadu na Dnjipro 21. studenog 2024. godine, a drugi put u siječnju ove godine kada su gađali Lavovsku oblast.

Russia may have launched the most powerful attack on Kyiv in two years last night and early morning, surpassing the numerous waves of attacks it has carried out on Ukrainian territory during the last one and a half year. The Oreshnik missile was used in this attack on the…

Putin ontinua a distruggere edifici residenziali con i suoi missili.

Tre missili 🇷🇺 contro

un impianto idrico,

un mercato distrutto,

decine di edifici residenziali danneggiati,

diverse scuole.

Ha lanciato il suo "Oreshnik" contro la città 🇺🇦 Bila Zerkva (Chiesa Bianca)

Ha lanciato il suo "Oreshnik" contro la città 🇺🇦 Bila Zerkva (Chiesa Bianca)

Zelenski upozorio na napad

Predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je u subotu da se Rusija priprema upotrijebiti Orešnik u napadu na Ukrajinu, piše Kyiv Independent.

Pozivajući se na ukrajinske obavještajne podatke i informacije koje su podijelili američki i europski partneri, Zelenski je rekao kako se čini da Rusija priprema potencijalni udar.

"Naše obavještajne službe izvijestile su o primitku podataka, uključujući i one od američkih i europskih partnera, o tome da Rusija priprema napad raketom Orešnik. Provjeravamo ove informacije", rekao je Zelenski.

Zelenski je pozvao Ukrajince da ostanu budni i da poštuju upozorenja o zračnoj opasnosti. Također je pozvao zapadne saveznike da pojačaju pritisak na Moskvu, tvrdeći da bi dopuštanje Rusiji da nastavi rat bez snažnijih posljedica moglo potaknuti buduću agresiju i drugdje.