FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IMA MRTVIH /

Potvrđeno je! Rusija lansirala Orešnik, Kijev gori na sve strane: Stižu zastrašujuće snimke

Potvrđeno je! Rusija lansirala Orešnik, Kijev gori na sve strane: Stižu zastrašujuće snimke
×
Foto: Profimedia

Orešnik je sposoban za iznimno velike brzine i manevriranje u završnoj fazi leta, što ga čini izuzetno teškim za presretanje

24.5.2026.
10:47
Tesa Katalinić
Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Rusija je u noći sa subote na nedjelju izvela masovni raketni napad na Ukrajinu u kojem je poginula najmanje dvoje, a više od 80 je ozlijeđeno. 

U napadu na Kijevsku oblast korišten je balistički projektil srednjeg dometa RS-26 "Rubež", poznat i kao "Orešnik". Sposoban je za iznimno velike brzine i manevriranje u završnoj fazi leta, što ga čini izuzetno teškim za presretanje. Prema nekim vojnim analitičarima, Rusija ga koristi za vojno odvraćanje i politički pritisak.

Informaciju o korištenju projektila potvrdio je Jurij Ihnat, glasnogovornik ukrajinskog ratnog zrakoplovstva. Prema njegovim riječima, projektil je ispaljen s vojnog poligona Kapustin Jar u Rusiji, piše Kyiv Post.

Treći napad Orešnikom

Društvenim mrežama šire se snimke sinoćnjeg napada koje prikazuju karakterističan slijed udara kakav se povezuje s Orešnikom. Udari uključuju odvajanje bojnih glava, nakon čega slijedi niz snažnih eksplozija. 

Ako se potvrdi da je Rusija koristila Orešnik u sinoćnjem napadu, bit će to treći put da je zabilježena upotreba tog oružja. 

Prvi su ga put upotrijebili u napadu na Dnjipro 21. studenog 2024. godine, a drugi put u siječnju ove godine kada su gađali Lavovsku oblast.

Zelenski upozorio na napad

Predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je u subotu da se Rusija priprema upotrijebiti Orešnik u napadu na Ukrajinu, piše Kyiv Independent

Pozivajući se na ukrajinske obavještajne podatke i informacije koje su podijelili američki i europski partneri, Zelenski je rekao kako se čini da Rusija priprema potencijalni udar.

"Naše obavještajne službe izvijestile su o primitku podataka, uključujući i one od američkih i europskih partnera, o tome da Rusija priprema napad raketom Orešnik. Provjeravamo ove informacije", rekao je Zelenski.

Zelenski je pozvao Ukrajince da ostanu budni i da poštuju upozorenja o zračnoj opasnosti. Također je pozvao zapadne saveznike da pojačaju pritisak na Moskvu, tvrdeći da bi dopuštanje Rusiji da nastavi rat bez snažnijih posljedica moglo potaknuti buduću agresiju i drugdje.

OrešnikRusijaUkrajinaRaketni Napad
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike